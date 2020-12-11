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【2021展望】富瑞看好明年周期及價值股潛在升幅達15% 同時推薦6大港股

股樓投資 22:18 2020/12/11

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臨近年底，再有大行看好後市。富瑞股票策略全球主管Christopher Wood發表報告指，明年亞洲經濟在憧憬疫苗面世，環球經濟活動憧憬復甦，以及各國央行延續寬鬆貨幣政策等因素協助下，有力作出強勁反彈，當中周期股及價值股的潛在升幅可達15%，並且推薦6隻值得買入的港股。

【2021展望】野村建議明年 加碼中資股減持本地股 推薦13隻中港首選股票    詳情請看【下一頁

[公司專訪] L'Occitane副主席分享 重振業績3大招數   詳情請看【下一頁

富瑞推薦6大港股一覽：

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該行又給予多個行業增持評級，包括金融、資源及非互聯網科技，並同時給予互聯網科技及必需型消費股減持的評級。而進入明年次季，非必需消費品股或受惠經濟復甦，同樣建議增持。

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撰文 : 李尚毅

經濟

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