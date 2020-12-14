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【屋邨網紅@iM網欄】想粉絲所想 挑選好盆菜

名人薈萃 09:32 2020/12/14

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12月21日（星期一）就是冬至，對於中國人來說，冬大過年，是一家人團團圓圓的日子，所以會一家人一齊食飯，叫「做冬」，但今年受疫情第四波影響，限聚令下大家不能外出食飯。鞋佬生活百貨一直說「想粉絲所想」，所以在過去1個多月的時間裏，我們團隊嘗試了十多款盆菜，挑選了一款好味，而且性價比非常高的盆菜，在上星期四的直播推介給粉絲。

大時大節 不可或缺
盆菜，相信沒有人未試過吧！盆菜已成為香港飲食文化的一部分。大時大節，尤其冬至、農曆新年，已經是桌上不可或缺的一道菜式。因為盆菜有其寓意︰大家圍坐一起，象徵合家團圓，豐衣足食，祝福吃的人在來年賺到「盆滿缽滿」。
這段時間，各大食肆、酒樓爭相推出自家盆菜，各有各特色，各有各噱頭，鞋佬生活百貨團隊食了十幾個商家的盆菜，真是食到嘴歪！為了粉絲們，鞋佬團隊常常幫大家試食試用，想不肥不變靚都難。

用料矜貴 保留傳統
盆菜是東莞市長安鎮以及香港新界的圍村裏原居民的傳統食物，已經有數百年歷史，現時新界原居民祭祖時的「食山頭」亦以盆菜為主。盆菜的用料並沒有特別規定，從前的盆菜一般都會包括五花腩、雞、鯪魚球、芋頭、西蘭花、蘿蔔、枝竹、魷魚、豬皮、冬菇等等，隨着多年以後，現時不少盆菜都「升呢」，包括鮑魚、海參、花膠、大蝦、髮菜等名貴食材。盆菜的食物會一層疊一層地由上至下排好，大家會由上至下逐層逐層吃下去。
網上直播推介熱食並非首次推介盆菜，今次推介的砂鍋盆菜用料非常矜貴，保留了傳統。鞋佬團隊都非常喜歡，希望粉絲們收到食用後，可以在鞋佬生活百貨粉絲交流群出Post分享食後感。

作者_鞋佬簡介：

一直以黎靠把口搵食，最後成為香港首位男網紅！曾經擁有8間實體店，卻從不相信網店，直到被淘寶狠狠擊敗，完全崩潰，發呆走去釣魚8個月，逃避現實。2017年屋企經濟響起警號，迫住返回地球，無錢，無臉，無人脈，惟有靠Facebook開Live直播賣女裝鞋。由第一個月賣得幾對鞋做到現時每月300多萬營業額，我係鞋佬！

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撰文 : 鞋佬

欄名 : 屋邨網紅

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