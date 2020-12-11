【二手樓價】 CCL 創9周新高　中原：不代表樓價轉勢向上

反映二手樓價走勢的中原城市領先指數（CCL）最新報177.75點，按周升1.26%，升幅為56周最大，創9周新高。值得留意的是，八大指數同時齊升。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇說，指數上升反映大圍新盤熱賣，樓價短暫亢奮，但不代表樓價轉勢向上，又指今周數據未反映施政報告及第四波疫情，料樓價將持續反覆，波幅忽大忽小。

該行分析指，以近八周計，CCL高低波幅只約3點，事實上，政府宣布延長定息按揭試驗計劃後，樓價走勢波幅忽大忽小，即使今周指數創9周新高，或上周指數創近期新低，只反映樓價持續反覆，並非轉勢向上或向下的訊號。

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其他指數方面，中原城市大型屋苑領先指數（CCL Mass）報181.42點，按周升1.43%，升幅為56周最大。CCL（中小型單位）報178.84點，按周升1.42%，升幅同樣為56周最大。該行分析指，計及CCL，以近8周計，三大整體指數出現4次齊升，3次齊跌，走勢反覆，但未有向上或向下的訊號。至於CCL（大型單位）則報171.98點，按周升0.33%，等待突破上升。

四區樓價齊升，是近8周第二次出現。新界東CCL Mass報192.71點，終止兩連跌，按周升3.14%，升幅為192周最大，反映大圍新盤熱賣，帶動新界東樓價同樣急升。九龍CCL Mass報176.33點，按周升0.57%。新界西CCL Mass報165.75點，按周升0.88%00。港島CCL Mass報185.26點，按周升1.96%，終止兩連跌。

【最壞時刻未到】仲量聯行曾煥平：若政府做不好防疫 明年樓價或跌超5%【下一頁】

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