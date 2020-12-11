Spotify出現安全漏洞　修補後再強制用戶更改密碼

▲ 近日Spotify再次發現一項安全漏洞，用戶資料會分享予Spotify的夥伴公司。

音樂串流平台Spotify上月被爆出現安全漏洞，多達35萬Spotify用戶的電子郵件、密碼等資料遭外洩。而近日Spotify再次發現一項安全漏洞，用戶資料會分享予Spotify的夥伴公司。Spotify其後證實漏洞已作修補，並強制要求用戶更改密碼。

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據外國媒體TechCrunch報道指，Spotify日前向加洲法務部報備，指他們發現了一項安全漏洞，用戶的個人資料會外洩予他們的夥伴公司，相關資料包括電郵、顯示名稱、密碼、性別和生日日期等。

Spotify並未透露哪些夥伴公司可看到這些資料，僅強調受影響人數不多，而且已經要求對方刪除資料。Spotify表示，他們是在上月12日發現問題，但推斷最早是在4月9日就出現漏洞。不過目前未有證據顯示，有用戶個人資料曾遭非法盜用，也與上月的個人資料外洩事件無關。

Spotify指出，目前已強制要求用戶更改密碼，以免帳號遭不法份子盜用。

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責任編輯：曾曉汶