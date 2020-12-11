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【航空寒冬】繼2月裁400名員工後 港航即日再裁走250名機艙服務員

環球政經 16:50 2020/12/11

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全球疫情持續，各國禁止外來人士入境，航空大受打擊。繼國泰大裁員後，再有香港航空公司裁減人手。香港航空（Hong Kong Airlines）今日（11日）宣布即時裁減250名機組人員，繼今年2月裁走400名員工後，再次向員工「開刀」。

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據了解，港航今早向員工發出內部通告指，受疫情打擊，為應對旅遊限制和市場需求減少，影響公司收入，並可預見未來削減公司對機組人員及員工的需求，因而作出決定；又表明首要是向受影響員工提供全力協助，同時繼續維持安全、可靠及乘客為本營運。是次解僱賠償將按勞工法例最低標準，發放12月份的薪金，即一個月的代通知金，連同尾糧及年假補償金支付。

波音737MAX巴西復飛 乘客: 早知可能改搭其他航班：【下一頁

港航曾申請電期「保就業」計劃，分別獲7,719萬及7,712萬元補助，並承諾受薪僱員人數為2,940名員工，惟「保就業」計劃在11月底結束後，即出現裁員潮。

 

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責任編輯：潘曉豐

香港航空 香港 機艙服務員 疫情 裁員 失業

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