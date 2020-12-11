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【新冠疫苗懶人包】科興、輝瑞、牛津三大疫苗 一文看懂主要分別

環球社會熱點 16:56 2020/12/11

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【新冠疫苗懶人包】科興、輝瑞、牛津三大疫苗 一文看懂主要分別

本港新冠疫苗採購工作有重大突破，首批科興疫苗明年一日到港。由中國科興生物研發的科興疫苗，與輝瑞（Pfizer）及BioNtech、阿斯利康（AstraZeneca）與牛津大學等歐美公司研發的新冠疫苗，有何分別？

  輝瑞及BioNtech 阿斯利康及牛津大學 中國科興生物
技術 信使核糖核酸疫苗（mRNA） 腺病毒載體疫苗（adenoviral vector） 滅活疫苗 （Inactivated vaccine）
效用率 95% 62%至90% 97%
儲存溫度 攝氏零下70度 攝氏2至8度 攝氏2至8度
存放時間 攝氏2至8度僅可放5日，超低溫可放半年 約1個月 2至3年
每劑價錢 約150港元 約30港元 定價未知，但因早前的接種計劃，約480港元
綜合外電

【新冠疫苗】澳洲疫苗研發失敗 測試者呈HIV假陽性反應【下一頁】

【輝瑞疫苗】只差一步獲批！美FDA委員會籲可使用【下一頁】

從上表可見，三大疫苗最主要分別，在於儲存所需溫度，輝瑞存放條件最嚴格，需要攝氏負70度環境，主因採用mRNA技術，mRNA是極不穩定的分子，溫度稍高便會變質，影響疫苗效用。牛津疫苗及科興疫苗則相對穩定。

效用率方面則相差不大，牛津大學疫苗效用率看似較低，主因當中包括不同劑量的效用率，最佳劑量下效用率同樣達9成。

【新冠疫苗】紐約州擬立法強制打疫苗 倘少於7成人自願接種【下一頁】

【新冠疫苗】俄羅斯人民噩夢？接種後需禁酒2個月【下一頁】

責任編輯：林建忠

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