【新冠疫苗懶人包】科興、輝瑞、牛津三大疫苗 一文看懂主要分別

上一篇文章
新型冠狀肺炎全球疫情（12月11日 時間17:00）
本港新冠疫苗採購工作有重大突破，首批科興疫苗明年一日到港。由中國科興生物研發的科興疫苗，與輝瑞（Pfizer）及BioNtech、阿斯利康（AstraZeneca）與牛津大學等歐美公司研發的新冠疫苗，有何分別？
|輝瑞及BioNtech
|阿斯利康及牛津大學
|中國科興生物
|技術
|信使核糖核酸疫苗（mRNA）
|腺病毒載體疫苗（adenoviral vector）
|滅活疫苗 （Inactivated vaccine）
|效用率
|95%
|62%至90%
|97%
|儲存溫度
|攝氏零下70度
|攝氏2至8度
|攝氏2至8度
|存放時間
|攝氏2至8度僅可放5日，超低溫可放半年
|約1個月
|2至3年
|每劑價錢
|約150港元
|約30港元
|定價未知，但因早前的接種計劃，約480港元
|綜合外電
【新冠疫苗】澳洲疫苗研發失敗 測試者呈HIV假陽性反應【下一頁】
【輝瑞疫苗】只差一步獲批！美FDA委員會籲可使用【下一頁】
從上表可見，三大疫苗最主要分別，在於儲存所需溫度，輝瑞存放條件最嚴格，需要攝氏負70度環境，主因採用mRNA技術，mRNA是極不穩定的分子，溫度稍高便會變質，影響疫苗效用。牛津疫苗及科興疫苗則相對穩定。
效用率方面則相差不大，牛津大學疫苗效用率看似較低，主因當中包括不同劑量的效用率，最佳劑量下效用率同樣達9成。
【新冠疫苗】紐約州擬立法強制打疫苗 倘少於7成人自願接種【下一頁】
【新冠疫苗】俄羅斯人民噩夢？接種後需禁酒2個月【下一頁】
責任編輯：林建忠