【新股IPO】稻草熊2125招股、一手入場費為6222元　劉詩詩吳奇隆影業股

由內地影星吳奇隆創辦的影視公司稻草熊 （新上市編號：02125） 除夕（12月31日）起至1月7日招股，招股價介乎5.1元至6.16元，一手（1000股）入場費為6222元。稻草熊計劃發行1.65億股，國際配售佔90%，香港公開發售佔10%，集資最多10億元。稻草熊預計1月15日掛牌，招商證券及中信建投為聯席保薦人。

稻草熊與另外6家新股同日開始招股，稻草熊首日孖展達84億元，相當於公開招股部分超購81倍，其他新股表現可見【下一頁】

圖解稻草熊招股重點

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引雪湖資本、IDG資本為基投

稻草熊此次將引入雪湖資本、IDG資本和唯品會（美：VIPS）作為基石投資者。首席營運官翟芳表示，影視劇集製作也屬於新經濟行業之一，且前景向好；其次公司作為行業參與者有獨特的平台營運模式，這是公司得到兩大投資機構的認可主要原因。

稻草熊行政總裁劉小楓表示，未來網絡視頻平台將會有更大的發展空間，因對視頻內容需求日趨增加，這也是公司選擇以自製劇和買斷劇集為基礎的經營模式，公司也會加深與視頻網絡平台的合作。

市場將公司定義為「明星公司」，但劉小楓否認稱，兩位明星投資人劉詩詩與趙麗穎並沒有與公司有業務的合作，也不參與公司的日常營運。

內地明星劉詩詩、趙麗穎等有份持股

據初步招股書披露，愛奇藝（美：IQ）為公司主要客戶之一，且持有公司19.57%股權。另外，劉小楓持股58.41%，據內地傳媒報道，劉小楓為吳奇隆內地代理人，吳奇隆多次投資失利後，結識知名制片劉小楓，2014年稻草熊創立，吳奇隆沒有直接持股，通過代理人身份實控公司。吳奇隆妻子劉詩詩持有14.8%股權，2016年3月，吳奇隆劉詩詩巴厘島結婚，豪擲10.8億元迎娶劉詩詩。演員趙麗穎持股0.79%。

稻草熊影業開始謀求曲線上市，曾欲借殼暴風集團登陸A股，不過未有成功，2016年10月得到了阿里巴巴的投資，阿里也拿到了15%的股份。

稻草熊製作的主要作品有《蜀山戰紀之劍俠傳奇》、《不可能完成的任務》、《繁星四月》、《蜀山戰紀2踏火行歌》、《國寶奇旅》、《兩世歡》、《局中人》。

截至今年3月底，公司收入按年跌6.9%至3.27億（人民幣，下同）；純利按年增115.6%至4289萬元。

該公司預計在明年15日掛牌。

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責任編輯：謝卓榮、陳華