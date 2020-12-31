  • 12°C
香港時間 : 20201231日 (四) 20:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】稻草熊2125招股、一手入場費為6222元　劉詩詩吳奇隆影業股

新股IPO 20:37 2020/12/31

分享：

由內地影星吳奇隆創辦的影視公司稻草熊 （新上市編號：02125） 除夕（12月31日）起至1月7日招股，招股價介乎5.1元至6.16元，一手（1000股）入場費為6222元。稻草熊計劃發行1.65億股，國際配售佔90%，香港公開發售佔10%，集資最多10億元。稻草熊預計1月15日掛牌，招商證券及中信建投為聯席保薦人。

稻草熊與另外6家新股同日開始招股，稻草熊首日孖展達84億元，相當於公開招股部分超購81倍，其他新股表現可見【下一頁】

圖解稻草熊招股重點

    點擊圖片放大
    +3
    +2

引雪湖資本、IDG資本為基投

稻草熊此次將引入雪湖資本、IDG資本和唯品會（美：VIPS）作為基石投資者。首席營運官翟芳表示，影視劇集製作也屬於新經濟行業之一，且前景向好；其次公司作為行業參與者有獨特的平台營運模式，這是公司得到兩大投資機構的認可主要原因。

稻草熊行政總裁劉小楓表示，未來網絡視頻平台將會有更大的發展空間，因對視頻內容需求日趨增加，這也是公司選擇以自製劇和買斷劇集為基礎的經營模式，公司也會加深與視頻網絡平台的合作。

市場將公司定義為「明星公司」，但劉小楓否認稱，兩位明星投資人劉詩詩與趙麗穎並沒有與公司有業務的合作，也不參與公司的日常營運。

內地明星劉詩詩、趙麗穎等有份持股

據初步招股書披露，愛奇藝（美：IQ）為公司主要客戶之一，且持有公司19.57%股權。另外，劉小楓持股58.41%，據內地傳媒報道，劉小楓為吳奇隆內地代理人，吳奇隆多次投資失利後，結識知名制片劉小楓，2014年稻草熊創立，吳奇隆沒有直接持股，通過代理人身份實控公司。吳奇隆妻子劉詩詩持有14.8%股權，2016年3月，吳奇隆劉詩詩巴厘島結婚，豪擲10.8億元迎娶劉詩詩。演員趙麗穎持股0.79%。

稻草熊影業開始謀求曲線上市，曾欲借殼暴風集團登陸A股，不過未有成功，2016年10月得到了阿里巴巴的投資，阿里也拿到了15%的股份。

稻草熊製作的主要作品有《蜀山戰紀之劍俠傳奇》、《不可能完成的任務》、《繁星四月》、《蜀山戰紀2踏火行歌》、《國寶奇旅》、《兩世歡》、《局中人》。

截至今年3月底，公司收入按年跌6.9%至3.27億（人民幣，下同）；純利按年增115.6%至4289萬元。

該公司預計在明年15日掛牌。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

責任編輯：謝卓榮、陳華

香港股票 集資 愛奇藝（美：IQ） IPO

上一篇文章

【芯片大戰】中芯國際非執董叢京生因美國制裁事件辭任　梁孟松身份未變

下一篇文章

【新股IPO】醫渡科技孖展逾1000億超購243倍　吳奇隆稻草熊孖展84億（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】稻草熊2125招股、一手入場費為6222元　劉詩詩吳奇隆影業股
【新股IPO】稻草熊2125招股、一手入場費為6222元　劉詩詩吳奇隆影業股
【新股IPO】醫渡科技2158周四招股　一手入場費2657元、騰訊有份投資
【新股IPO】醫渡科技2158周四招股　一手入場費2657元、騰訊有份投資
【新股IPO】現代中藥1643周四招股　一手入場費4454元
【新股IPO】現代中藥1643周四招股　一手入場費4454元
【新股IPO】Legion 2129次日招股錄逾23億元孖展　超額認購142倍（不斷更新）
【新股IPO】Legion 2129次日招股錄逾23億元孖展　超額認購142倍（不斷更新）
【新股IPO】網上車市1490今起招股　一手入場費5172元
【新股IPO】網上車市1490今起招股　一手入場費5172元
【Ark Invest】女股神Cathie Wood斥逾2億加倉騰訊、阿里　此前曾於「拆股後低位」撈底Tesla
【Ark Invest】女股神Cathie Wood斥逾2億加倉騰訊、阿里　此前曾於「拆股後低位」撈底Tesla