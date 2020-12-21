【新股IPO】吳奇隆劉詩詩影業股稻草熊　料下月初招股集11.7億元

▲ 稻草熊影視已通過上市聆訊。

由內地影星吳奇隆創辦的影視公司稻草熊影業（Strawbear Entertainment Group）準備招股。公司已通過上市聆訊，並已進行上市前預演，市場預期明年初招股，計劃集資1.5億元（約11.7億港元）。招商證券及中信建投為聯席保薦人。

據初步招股書披露，愛奇藝（美：IQ）為公司主要客戶之一，且持有公司19.57%股權。另外，劉小楓持股58.41%，據內地傳媒報道，劉小楓為吳奇隆內地代理人，吳奇隆多次投資失利後，結識知名制片劉小楓，2014年稻草熊創立，吳奇隆沒有直接持股，通過代理人身份實控公司。吳奇隆妻子劉詩詩持有14.8%股權，2016年3月，吳奇隆劉詩詩巴厘島結婚，豪擲10.8億元迎娶劉詩詩。演員趙麗穎持股0.79%。

稻草熊影業開始謀求曲線上市，曾欲借殼暴風集團登陸A股，不過未有成功，2016年10月得到了阿里巴巴的投資，阿里也拿到了15%的股份。

稻草熊製作的主要作品有《蜀山戰紀之劍俠傳奇》、《不可能完成的任務》、《繁星四月》、《蜀山戰紀2踏火行歌》、《國寶奇旅》、《兩世歡》、《局中人》。

截至今年3月底，公司收入按年跌6.9%至3.27億（人民幣，下同）；純利按年增115.6%至4289萬元。

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責任編輯：謝卓榮