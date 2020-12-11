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【文康斗數@iM網欄】2021年辛丑年搶運攻略(二)

名人薈萃 18:33 2020/12/11

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我們下次會教大家過年的搶運攻略(二)，會教大家行桃花運、方位擺位等等。

之前教了「沖花水」和公司擺風水，希望大家可以在2021年搶下事業運、增加一下財氣。今日教大家旺下自己的桃花運，桃花除了代表一個人的人姻緣外，也代表一個人的人緣。現代「潮語」中有一句名言「識人好過識字」，就是指一個人如果有「貴人」扶持，會較他有高學歷為要好。師父極為同意這句話，因為有人緣的人做起事來都會「得心應手」、「如有神助」。所以每年都會有人問我，師父我怎樣催桃花？催人緣？

今年的「玄空飛星盤」九紫姻緣星在東北位，九紫屬火，我們可以用木的東西催旺它、或者用火的東西來催旺它。考慮用紫水晶、粉晶原石放在九紫位作為催旺，原石是極為重要，用木座盛起，以木火相生的方法來催旺。有人會問：「師父，出年四綠文昌位在東，不是東才是姻緣方嗎？」那是對的，但重點要提一提各位朋友，明年東是「三煞」方，不宜去「掂」，否則會有所損耗，所以不宜催旺那個方便，但若普通的放東西也可以，我們也可以放四枝「文筆」在當中，都會有利姻緣和個人工作運的。

除了風水上，個人姻緣運也可以催旺一下。大家可以考慮在年尾行花市，選擇一棵好靚、好茂盛的「桃花王」，「逆時針」跑三、六、九個圈，來年都會有姻緣。不過是否好，便見人見智了。我們也可以用水晶來催旺，我們並不一定用「粉晶」，想催旺一點，可以考慮用「士多啤利晶」，是深紅一點的晶石，也有更強的能量幫自己催旺姻緣。記得也可以買一個心形的粉晶或、士多啤利晶，放在自己的東北位，都可以催旺自己的人緣。人緣沒有人嫌多，最重要是幫到自己手。當然年尾也可以考慮去各大廟宇走走，看看能否催旺桃花。可以找「月老廟」、「太陰娘娘廟」、「金花夫人廟」都可以催一下自己的桃花運。

12月21日就是冬至了，又提一提各位讀者，如果在年頭求了願、祈了福，便要還神了。為了方便各讀者們，師父幫大家找了幾個好日子，可以還神。12月7日未時(下午1:00至3:00)、12月8日申時(下午3:00至5:00)、12月13日申時(下午3:00至5:00)、12月15日辰時(上午7:00至9:00)、12月18日午時(11:00至1:00)。以上這些日子都是大眾的吉日，當然能配合個人人運會更好。能配合個人的八字、紫微斗數的喜忌會更好，例如師父的八字本身喜歡金水，選擇金水的日子會有更大的利益。

除了財運、姻緣、事業，我們還有甚麼可以在新一年中注意呢？那大家就不要忘了2021年新春搶運攻略(三)了，下次會講下過年前後的禁忌，及要注意的事項，等你新一年有更好的發展。

作者_李文康簡介：

簡介：自幼便對玄學有濃厚興趣，因家學淵源拜在名師門下。當中精研八字、紫微斗數、占卜、掌面相。

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撰文 : 李文康

欄名 : 文康斗數

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