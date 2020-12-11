【阿里巴巴】阿里巴巴核心電商業務組織架構調整　天貓擬重點開拓海外市場

▲ 阿里巴巴電商業務組織架構大調整，涉及多位核心高管。

據內地媒體報道，阿里巴巴 （09988） 淘寶天貓總裁蔣凡致信全體員工，宣布針對核心電商業務進行新一輪組織架構調整。與此同時，阿里巴巴旗下本地生活公司也發布架構調整消息。而此次調整後，天貓將中心轉移至拓展海外業務。

阿里巴巴全日收報259元，升1.41%，成交額30.85億元。

針對核心電商業務的調整十分全面，涉及淘寶系電商的各個部門和核心高管，當中 五大核心高管分別為，周靖人、湯興、胡偉雄、劉博、吹雪的職位都有所變化。

蔣凡於信中提到，湯興（平疇）全面負責淘系用戶產品與技術、楊光（吹雪）全面負責天貓商家和行業的運營工作、 劉博（家洛）將全面負責平台商業化體系的建設和發 展、 原新零售智能引擎事業群總裁Jingren（靖人）。

本地生活董事長王磊（花名：昆陽）也發信稱，認為本地生活不只是一城一地一店一戶的競爭，決勝的關鍵在於誰能更好的參與和推動各行各業的數字化進程，數字化本地生活服務才是餓了麼真正的未來。

他續談到，是次調動阿里集團新零售技術事業群總裁吳澤明（範禹）將兼任阿里本地生活首席技術官（CTO）。來自螞蟻智能引擎技術事業部 青峰及 現新零售搜索推薦事業部應用工程技術 天民也將加入本地生活。

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編輯：陳華