【阿里巴巴】阿里巴巴核心電商業務組織架構調整 天貓擬重點開拓海外市場
股市 16:10 2020/12/11
據內地媒體報道，阿里巴巴 （09988） 淘寶天貓總裁蔣凡致信全體員工，宣布針對核心電商業務進行新一輪組織架構調整。與此同時，阿里巴巴旗下本地生活公司也發布架構調整消息。而此次調整後，天貓將中心轉移至拓展海外業務。
阿里巴巴全日收報259元，升1.41%，成交額30.85億元。
針對核心電商業務的調整十分全面，涉及淘寶系電商的各個部門和核心高管，當中五大核心高管分別為，周靖人、湯興、胡偉雄、劉博、吹雪的職位都有所變化。
蔣凡於信中提到，湯興（平疇）全面負責淘系用戶產品與技術、楊光（吹雪）全面負責天貓商家和行業的運營工作、劉博（家洛）將全面負責平台商業化體系的建設和發展、原新零售智能引擎事業群總裁Jingren（靖人）。
本地生活董事長王磊（花名：昆陽）也發信稱，認為本地生活不只是一城一地一店一戶的競爭，決勝的關鍵在於誰能更好的參與和推動各行各業的數字化進程，數字化本地生活服務才是餓了麼真正的未來。
他續談到，是次調動阿里集團新零售技術事業群總裁吳澤明（範禹）將兼任阿里本地生活首席技術官（CTO）。來自螞蟻智能引擎技術事業部青峰及現新零售搜索推薦事業部應用工程技術天民也將加入本地生活。
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編輯：陳華