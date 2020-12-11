▲ 澳門金管局：適時研究發行數字貨幣可行性

澳門電台報道，澳門金管局正與中國人民銀行保持溝通，跟進「央行數字貨幣」的研發情況，會適時研究發行數字貨幣的可行性，並已計劃修訂貨幣發行制度，增設發行非實體法定貨幣的規範。

《彭博》本月初報道，過去多個月澳門博彩監管機構與多間博彩企業接觸，討論以數字人民幣兌換籌碼的可能性，惟討論仍處初步階段。 不過，澳門博彩監察協調局隨後發聲明澄清，指有關博彩監察協調局與幸運博彩承批公司探討在博彩娛樂場內使用數字人民幣，屬不實報道。

濠賭股今日個別發展，銀娛 （00027） 現升0.2%，報61.05元；金沙 （01928） 現跌0.4%，報34.35元。

澳門金管局指，今年首3季，移動支付交易逾4000萬筆，交易金額逾 40億元，分別是去年全年的2.5倍及3.3倍。同時補充，按照法律規定，澳門元作為法定流通貨幣，商戶不得拒受。



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編輯：吳敏芳