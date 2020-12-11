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【好想去旅行】卡塔爾航空旗下Discover Qatar　推首個郵輪探險系列行程

商業 16:12 2020/12/11

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卡塔爾航空公司旗下Discover Qatar宣佈，推出其首個郵輪探險系列行程，將於2021年3月開啟首航。（Discover Qatar提供圖片）

卡塔爾航空公司旗下Discover Qatar宣佈，推出其首個郵輪探險系列行程，將於2021年3月開啟首航，連續展開7次每週出發的航程，套餐價格約為每人41,048港元，專為熱衷探險的遊客度身設計。

【好想去旅行】疫下旅客更注重健康安全　調查：近7成港人避免去某些地區

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Discover Qatar的全新郵輪探險之旅將帶領遊客遊覽卡塔爾的埃爾沙辛海洋禁區，遊客將有機會親眼目睹鯨鯊群的壯觀景象，亦可在色彩斑斕的珊瑚礁海域浮潛，或是探索紅樹林，又或者在專業導遊、海洋生物學家、自然學家和鳥類學家組成的團隊的帶領下觀賞當地野生動物。

Discover Qatar提供9日8夜的郵輪探險之旅套餐，為賓客提供集五星級服務、豪華客房和觀光探險於一身的體驗。賓客也可選擇11日10夜套餐，包括在多哈停留3晚、探索多哈的文化傳統和風情、遊覽必打卡景點和地標建築、在瓦吉夫市場（Souq Waqif）的小巷暢遊並品嘗當地美食等。

【疫情第四波】旅發局宣布取消除夕煙花倒數　明年將不會舉辦新春花車巡遊

責任編輯：朱悅瀅

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