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【公關大娜移@iM網欄】投資「跟紅頂白」待人「細水長流」

名人薈萃 08:02 2020/12/14

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跟紅頂白是貶義詞，在官場、職場、演藝圈，這是為人不恥的、趨炎附勢的醜陋行逕。在投資的世界，卻是不錯的應用戰術，寧買眾人拱照的當頭起，也千萬莫接falling knife，弄得渾身是血。

 

平日在股票堆裡打滾，在下見慣股民跟紅頂白、擇肥而噬的嗜欲行逕，因聽信路邊社消息，或跟從某股評人入貨，搭轉順風車的大有人在。股海中，許多人「知其然，卻不知其所以然」，前仆後繼衝進熱炒板塊，靠粗淺的知識和廉價的資訊追逐利潤，密食當三番。

 

今年刮起的新股旋風，湧現許多陌生的名字，泡泡瑪特(9992)你聽過嗎？上周四暗盤率先被炒高一倍，中籤者賺逾八千落袋，不少獲利者還誤以為「泡泡瑪特是賣泡沫奶茶的」，有眼不識人氣超強的「盲盒大王」。

 

抽新股將「跟紅」效果發揮得盡致淋漓，在一堆像沙礫的新股裡，篩選出具潛質的小金粒。建議審視行業特色、風口概念、產品噱頭等，若有大孖沙光環加持，必旺丁又旺財，孖展資金自然似蜜蜂黏蜜糖，股價升幅就會有保障。

 

跟紅頂白的行為放諸官場、娛樂圈、職場，就散發出見利忘義的氣味。王安石有首詩曾揭露山東人勢利的嘴臉，新長官初來報到，人人爭相行「懷磚叩頭」大禮，到官員摘冠回鄉，鄉民們已秒速變臉，以磚塊擊之。

 

西晉「男神」潘安以卓絕容貌聞名，又是文學天才，自恃一手好文采成日「拍馬屁」，見到晉武帝帶同妃嬪下田耕作「作秀」，即火速疾寫《藉田賦》擦到司馬炎鞋頭「立立令」。潘安人在朝堂，滿腹心思卻傾注於攀附權貴，正事不幹，又不放同僚在眼內，樹敵眾多，以致八王之亂遭一舉殲滅。

 

「人往高處去，水往低處流」。人人都喜歡與當時得令的大紅人為伍，因為地位優越，人脈、資源和消息豐富，參加紅人派對，杯旁碟末總有好料信手拈來。經營關係最好是八面玲瓏，面面俱到，「跟紅」乃人之常情，「頂白」則損人不利己。尤其莫欺少年窮，哥哥張國榮年靑時在麗的電視節目上表演，唱到興起將頭戴的帽子拋向歡眾席，一位阿叔接到後竟然冷淡扔回台上，並大聲嚷「唔要你頂帽啊」，令初出茅廬的哥哥非常難堪，後來他只輕輕說了一句：「呢位觀眾唔識貨，我要佢將來後悔今日冇接呢頂帽」。

 

疫境下，身居高位的老友，在逼人形勢中，退下了火線，他在位時光芒四射，受萬人仰慕，一旦脫掉那頂高帽，還原真我，下一秒已遭受冷待。「人走茶涼」的故事在這一季冷冬聽來，特別寒徹心扉。須知道「花無百日紅」，凡事留有餘地，善緣廣結，別人有路可走，自己才能進退自如。

作者_陳仕娜簡介：

由財經記者到公關，遊走媒體、地產及金融行業，飽覽世事更迭，藉文字透徹人心，嘻笑怒罵中，也望讀者有所得著。

現任耀才證券企業傳訊總監、香港中文大學商學院市場管理學、新聞及傳播學、香港大學SPACE公關及企業傳訊深造文憑。

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撰文 : 陳仕娜

欄名 : 公關大娜移

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