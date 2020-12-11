  • 22°C
香港時間 : 20201211日 (五) 20:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【ET講股通】梁耀康：三桶油大翻身 同場加映答股環節（立即觀看）（第二版︰加入文字內容）

股市 19:31 2020/12/11

分享：

恒指全日升95點，收報26505點。大市總成交1,359億元。

認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，內地A股高開低走，拖累港股。內地市場主要憂慮通縮重臨、社會融資現拐點，以及年底資金緊張。

資金續流向消費股  抽水潮未止

港股表現相對硬淨，收在26500關之上，後市料續在26000至27000點之間爭持，重要支持為前浪底26256點。

市場有兩點值得留意：一、資金續流向消費股；二、抽水潮持續，輪到碧桂園服務 （06098） 折讓逾9%配股，拖累物管板塊。

三桶油首選中海油  上望7.8元

國際油價向上，紐約期油及布蘭特期油分別突破47及50美元，「三桶油」大翻身，個別油服股表現更勁，惟穩定性不及石油股。三桶油中，以中海油 （00883） 值博率最高，因股價已反映制裁消息。中海油是日升6.1%至6.95元，博升1至2成，目標看約7.8元。

消費股可留意餐飲股、汽車股，如吉利汽車 （00175） 、廣汽 （02238） 、東風 （00489） ，皆可考慮分段吸納。吉利可待20元水平上車，廣汽則可在8元水平留意。五菱汽車 （00305） 短綫或續有炒作，惟長綫有保留。

【「ET講股通」問股環節，包括︰藥明巨諾、李寧、康寧瑞製藥、維亞生物、中生製藥、中國鐵塔、九倉、海底撈、領航標普五百、香港小輪、中國人壽、復星醫藥︰立即觀看

 

《香港經濟日報集團》免責聲明

本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約、招攬、邀請、誘使、任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。

欄名 : ET講股通

最新專欄文章 更多

【ET講股通】社融見拐點、錢湧消費股 專家主持梁耀康（Dave）論市答股（立即觀看）（第二版︰加入文字內容）
2020/12/10
【ET講股通】社融見拐點、錢湧消費股 專家主持梁耀康（Dave）論市答股（立即觀看）（第二版︰加入文字內容）
【ET講股通】孫運喜：二十天綫爭奪戰 同場加映答股環節（立即觀看）（第二版︰加入文字內容）
2020/12/09
【ET講股通】孫運喜：二十天綫爭奪戰 同場加映答股環節（立即觀看）（第二版︰加入文字內容）
【ET講股通】孫運喜：雙頂疑雲 同場加映答股環節（立即觀看）（第二版︰加入文字內容）
2020/12/08
【ET講股通】孫運喜：雙頂疑雲 同場加映答股環節（立即觀看）（第二版︰加入文字內容）
【ET講股通】恒指高位散水？ 同場加映專家主持梁耀康答股環節（立即觀看）（第二版：加入文字內容）
2020/12/07
【ET講股通】恒指高位散水？ 同場加映專家主持梁耀康答股環節（立即觀看）（第二版：加入文字內容）
【ET講股通】梁耀康：兩隻異動消費股 同場加映答股環節（立即觀看）
2020/12/04
【ET講股通】梁耀康：兩隻異動消費股 同場加映答股環節（立即觀看）
恒指走勢 投資推介 個股分析 技術分析 五菱汽車（00305） 東風集團股份（00489） 廣汽集團（02238） 吉利汽車（00175） 中國海洋石油（00883） 碧桂園服務（06098）

上一篇文章

【旅遊氣泡】新加坡下周放寬台灣旅客入境限制　香港旅遊氣泡安排年底檢討

下一篇文章

【美股期貨】道指期貨續跌約240點　納指期貨跌近1%（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【HSBC滙豐】滙豐等銀行獲英倫銀行批准恢復部分派息　滙豐升近2%、渣打觸50元
【HSBC滙豐】滙豐等銀行獲英倫銀行批准恢復部分派息　滙豐升近2%、渣打觸50元
【新股IPO】加科思1167招股　孖展暫錄169.5億、超購125.5倍
【新股IPO】加科思1167招股　孖展暫錄169.5億、超購125.5倍
【新股IPO】泡泡瑪特9992追揸沽攻略　暗盤升逾倍、首掛升幾多？
【新股IPO】泡泡瑪特9992追揸沽攻略　暗盤升逾倍、首掛升幾多？
【新股IPO】生科股加科思1167擁星級投資者及創始人　認購前五大關鍵不可不知
【新股IPO】生科股加科思1167擁星級投資者及創始人　認購前五大關鍵不可不知
【新股IPO】泡泡瑪特9992暗盤爆發　一手帳面勁賺8150元　大唐集團暗盤普遍「潛水」
【新股IPO】泡泡瑪特9992暗盤爆發　一手帳面勁賺8150元　大唐集團暗盤普遍「潛水」
【新股IPO】內地小家電Vesync2148擬上限定價　孖展暫錄181億超購115倍、國際配售提前截止
【新股IPO】內地小家電Vesync2148擬上限定價　孖展暫錄181億超購115倍、國際配售提前截止