【ET講股通】梁耀康：三桶油大翻身 同場加映答股環節（立即觀看）（第二版︰加入文字內容）

恒指全日升95點，收報26505點。大市總成交1,359億元。

認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，內地A股高開低走，拖累港股。內地市場主要憂慮通縮重臨、社會融資現拐點，以及年底資金緊張。

資金續流向消費股 抽水潮未止

港股表現相對硬淨，收在26500關之上，後市料續在26000至27000點之間爭持，重要支持為前浪底26256點。

市場有兩點值得留意：一、資金續流向消費股；二、抽水潮持續，輪到碧桂園服務 （06098） 折讓逾9%配股，拖累物管板塊。

三桶油首選中海油 上望7.8元

國際油價向上，紐約期油及布蘭特期油分別突破47及50美元，「三桶油」大翻身，個別油服股表現更勁，惟穩定性不及石油股。三桶油中，以中海油 （00883） 值博率最高，因股價已反映制裁消息。中海油是日升6.1%至6.95元，博升1至2成，目標看約7.8元。

消費股可留意餐飲股、汽車股，如吉利汽車 （00175） 、廣汽 （02238） 、東風 （00489） ，皆可考慮分段吸納。吉利可待20元水平上車，廣汽則可在8元水平留意。五菱汽車 （00305） 短綫或續有炒作，惟長綫有保留。

【「ET講股通」問股環節，包括︰藥明巨諾、李寧、康寧瑞製藥、維亞生物、中生製藥、中國鐵塔、九倉、海底撈、領航標普五百、香港小輪、中國人壽、復星醫藥︰立即觀看】

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