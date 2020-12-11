【宅經濟】網上學習平台搶佔疫情機遇　增資3億冀全面取代面授課程

▲ 本地初創教育平台Snapask日前宣佈，將增資3億港元，推出全港第一所完整的線上學校，並冀於2023年前全面取代面授課程。

本港新冠肺炎第四波疫情嚴峻，全港89.7萬中小學及幼稚園學生再次面對停課的挑戰，網上學習已成為新常態。本地初創教育平台Snapask日前宣佈，將增資3億港元，推出全港第一所完整的線上學校，提供24小時問答及教學影片串流服務，並冀於2023年前全面取代面授課程。

【新冠肺炎】面對停課危機 綫上學習熱潮再度掀起

因應新冠肺炎疫情及學校爆發上呼吸道感染情況，教育局宣佈暫停全港幼稚園及中小學的面授課堂及校內活動，直至學校的聖誕假期開始。至於補習學校則暫停面授課堂兩星期。全港中小型補習社有近半結業，剩下的補習社亦要面對更艱巨的轉型挑戰。

為應對疫情下的新常態，Snapask創辦人余佑謙及行政總裁（Timothy）宣佈，再注資3億作招聘導師、整合教材及影片製作，以打造成本港首間完整的線上學校，提供24小時一對一問答及教學影片串流服務。其中一半金額將用於招聘老師及助教，主力進行直播課程及筆記，預計明年底前導師團隊將增至300人，每月產出逾100套教學影片。

另外，Snapask又預計投入近8千萬元作擴展營運團隊之用，包括編輯、後製、拍攝以及營銷人才，目標於2023年前全面取代所有面授課程，提供超過3,000套教學影片予中小學生。

【網上學習】遙距線上學習成風 數據安全威脅增 找出3大漏洞對症下藥

【網上教學】科技融入教育 未來流行混合教育模式

鑑於在家上課面對的干擾太多，Snapask特意把每個單元章節都濃縮為十分鐘內的影片，配合練習，讓學生感到「容易完成」，不會拖延。每段影片亦會有每十秒切換鏡頭以及加入大量後製動畫，以豐富畫面吸引學生。疫情期間，Snapask推出的影片課程完成率達87%，比以往上升兩成。

余佑謙認為，教學的目的是教導學生自學，因為只有自學是一輩子都需要的能力。他相信，3年內將再沒有面授課程及學校存在的必要，而學生亦可用更實惠的價錢上到優質的課程，做到真正的教育普及化。

責任編輯：施雯雯