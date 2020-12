【美國疫情】「恐比911多」美疾控警告未來3個月死亡飆

美國疫情嚴峻,但似乎亦未踏入高峰期。美國疾控中心(CDC)主任雷德菲爾德(Robert Redfield)警告,美國未來60至90日感染新冠肺炎而死亡的人數,恐每日均比「911襲擊」死亡人數或「珍珠港事件」高,意即美國每日至少有2,900人因新冠肺炎而死亡。

美國周三單日染疫死亡的人數創新高,高達3,054人,比911事件死亡人數的2,900人高。

不過,雷德菲爾德周四指,預計美國在未來60至90日,死亡人數會持續增長。

雷德菲爾德指:

「現在的時間表是,在接下來的60至90天內,我們每日的死亡人數,都會比911襲擊或珍珠港的死亡人數多。」

(We are in the timeframe now that probably for the next 60 to 90 days we're going to have more deaths per day than we had at 9/11 or we had at Pearl Harbor.)