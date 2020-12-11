【美國疫情】「恐比911多」美疾控警告未來3個月死亡飆

美國疫情嚴峻，但似乎亦未踏入高峰期。美國疾控中心（CDC）主任雷德菲爾德（Robert Redfield）警告，美國未來60至90日感染新冠肺炎而死亡的人數，恐每日均比「911襲擊」死亡人數或「珍珠港事件」高，意即美國每日至少有2,900人因新冠肺炎而死亡。

美國周三單日染疫死亡的人數創新高，高達3,054人，比911事件死亡人數的2,900人高。

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不過，雷德菲爾德周四指，預計美國在未來60至90日，死亡人數會持續增長。

雷德菲爾德指：

「現在的時間表是，在接下來的60至90天內，我們每日的死亡人數，都會比911襲擊或珍珠港的死亡人數多。」 （We are in the timeframe now that probably for the next 60 to 90 days we're going to have more deaths per day than we had at 9/11 or we had at Pearl Harbor.）

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美國輝瑞（Pfizer）研發的新冠疫苗獲得批准在即，但雷德菲爾德則指：

「事實是，我認為本周批准的疫苗不會對未來60天的疫情產生任何影響。」



（The reality is the vaccine approval this week's not going to really impact that I think to any degree for the next 60 days.）

責任編輯：林嘉莉