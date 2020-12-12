【你財策劃師】千萬富豪需先賣樓後移民？　數百萬可動用資產管理法（上）

上期討論了Victor及其家人的移民和保險問題，今次繼續討論他的資產管理規劃。要如何管理現有資產，才能達到人生不同目標？Victor要回答兩個眾所周知的問題，便是收入與支出安排：

(一)家人生活費、移民、孩子教育都是和錢掛鈎，但3項事情須分開獨立考慮。如資金不能同時滿足需要，便要按重要性排序。有了次序才能做好安排，更重要是家人能達成共識。

(二)要考慮未來起碼10年，他能透過加按套現資金的空間不大，因現時貸款已佔樓價45%。按他現時周轉現金，包括儲蓄及可提取的保單現金價值共有60萬元。按他目前每月支出11萬元來算，這筆資金能應付5.5個月需要，萬一生意上或生活出現任何問題，有近半年不用擔心生活，故這方面算安排妥當。至於保險方面的安排在上期已分析，不再重複。

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100法則分配資金

增值及收益方面，可分為兩部份，是平穩收入及長遠增值。不計物業及應急錢，以及保險現金價值共60萬元，他可投資資產金額為380萬元。運用100法則，分配為進取資產的部份約佔213萬元，其餘167萬元應為平穩收益部份。

除此之外，Victor將現時每月盈餘3.5萬元全數用作股票及基金月供投資。基金是Victor在年幼時家人已為他安排，是很長綫的投資。因此，股票及股票基金都屬於長遠增值部份，但他反映表現只是一般。Alvin認為，Victor雖然不滿意表現，但月供投資選擇又沒有改變，這做法不夠積極。Alvin不是鼓勵積極炒賣，而是強調需要檢討。是基金表現問題還是市場表現問題呢?如果是基金問題，便需要作出轉變，甚至已經累積的單位也要轉變。假如是市場問題，便要考慮分散投資的概念。

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