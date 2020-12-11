【2021年展望】大摩指內房目前估值處2010年來新低　建議增持3隻內房股

摩根士丹利發表研究報告，預計2021年內地房地產市場宏觀政策及信貸緊縮，但行業進一步緊縮風險有限，行業中首選華潤置地(01109) 、旭輝(00884) 及合景泰富(01813) 。



報告指，疫情後內地經濟復甦，預計隨著信貸增長及財政政策正常化，2021年將適度收緊融資環境，但預計進一步的收緊房地產政策的風險有限，因為自今年7月以來當局採取多項監管措施，市場表現已回軟。該行預測，明年全國住宅銷售額按年增長4.1%，新開工量增長2%，房地產投資增長6%，落成量料按年增長5%。



大摩指出，內房行業的估值目前處於2010年以來的歷史新低，政策和信貸下行風險有限，預期市場若繼續表現疲弱，政策或有放鬆可能，維持看好內房行業，但指出目前仍然缺乏強而有力的短期催化劑，建議投資者選擇基本面穩健的股份，該行調整內房股目標價，首選華潤置地、旭輝及合景泰富，均予「增持」評級，目標價46.46元、8.68元及14.31元。

【 《 iMoney 》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」 之 路】

# 國際 視野 精明理財 盡在 iMoney 全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多 iMoney 全新網上專欄的內容請【 https://bit.ly/2zJY7DJ 】