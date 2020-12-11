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【新冠疫苗】澳洲疫苗研發失敗 測試者呈HIV假陽性反應

環球社會熱點 16:53 2020/12/11

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新冠肺炎疫情下，多國亦加緊研發新冠疫苗。澳洲藥廠自家研發的新冠肺炎疫苗，在新冠疫苗測試過程中有參與者出現HIV的「假陽性」反應後，澳洲藥廠決定中止該新冠疫苗測試，並改訂其他藥廠的新冠疫苗。

澳洲昆士蘭大學（UQ）及藥廠公司CSL合作研發的新冠疫苗，有部分疫苗測試參與者對HIV病毒，錯誤地呈「陽性」結果，被澳洲政府停止該疫苗研發。

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）指， 基於科學建議，澳洲昆士蘭大學的疫苗將會中止研發，同時於澳洲的疫苗接種計劃將不會包括該款疫苗。

政府擬強制入境需出示接種新冠疫苗證明​ 【下一頁】​​​​​​

藥廠CSL表示，是次參與疫苗首階段測試實驗的人士共有216名，全數參與者於接種疫苗後，疫苗可以產生對新冠肺炎的強大免疫，而沒有出現嚴重副作用。但同時該抗體會導致參與者在HIV檢測中呈現假陽性結果。

因此CSL及澳洲政府決定中止該疫苗2期及3期的實驗測試。而重新修正疫苗設計需要多12個月時間，將難以應付現時對新冠疫苗的急切需要。

澳洲政府現準備購買多2,000萬支，由英國阿斯利康（AstraZeneca）及牛津大學的新冠疫苗，即合共購買5,300萬支。以取代原本由昆士蘭大學及CSL所提供的5,100萬支疫苗。

同時，澳洲政府亦會向Novavax預訂額外疫苗，再加上早已落實購買的1000萬支輝瑞疫苗，估計澳洲將有1.4億支新冠疫苗，提供予2,500萬國民接種，成為疫苗比率較高的國家之一。

澳洲新冠疫苗接種計劃將於明年3月展開，預計於所有國民在年內可完成接種。

責任編輯：郭麗明

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