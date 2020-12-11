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睇樓兩年　苦等樓價跌　終以「時光倒流價」購海景單位

股樓投資 15:48 2020/12/11

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本地疫情惡化，加上經濟前景未明，部分業主都肯減價賣樓，部分更是全海景的單位。以青衣指標屋苑灝景灣為例，本月暫錄4宗成交，全屬三至四房全海景單位，較上月同期多3倍。值得留意的是，有首置客睇樓兩年，一直等樓價下跌，終得償所願，以「時光倒流價」買入單位自用。 

中原地產楊麗珍說，灝景灣8座中層D室，實用面積751平方呎，三房套房連儲物房間隔，外望荃灣西對岸海景，房間遠眺維港及中上環，今年5月開價1,450萬元放盤，及至11月，叫價減至1,338萬元，近日獲買家洽商，終以1272.8萬元易手，實用呎價約16,948元，累減177.2萬元。

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【買樓理財】「90後」趁疫市買樓　殺價逾一成　不用500萬上車【下一頁

撇除凶宅成交，上址造價屬同類型單位近3年新低。楊麗珍續說，同類單位近月較高價成交為9座中層A室，於10月以1,429萬元易手，較上述單位貴約156.2萬元。代理又說，新買家為外區客，睇樓兩年，一直等樓價下跌，終得償所願，成功以低價買入優質單位，計劃自用。雖然上述單位成交價創近三年新低 ，但原業主早於2000年8月，以400.19萬一手買入單位，現帳面勁賺872.61萬元，物業期內升值2.2倍。

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撰文 : 黃卓賢

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