【細味醺徒@iM網欄】清酒x紅酒 Sake 都有Rose 版？

日本好多行業都鍾意cross over, 上一次介紹過Final Fantasy X 黒龍，但都可只係限於包裝上，這次的聯乘令人意外萬分，竟然是清酒x紅酒酒藏。正確的說法是Fusion，不算Cross over。清酒x 紅酒Fusion的方法，是把清酒放到釀過紅酒的木桶內儲存數周，把紅酒及木桶味混入清酒內，只是聽，已覺很有趣吧？

木桶加味釀造法葡萄酒常用

不過，這樣釀造，清酒的味道又會否變得很奇怪呢？不知讀者們有沒有喝過一些澳洲白酒，它們把木桶的木香，又或是帶有雲呢拿味的香味，「焗」入白酒中。換句話說，就是在已釀好的白酒上加味。其實，將酒以不同木桶儲存加味的造法，一向廣用，但要確保加入的味道與白酒混合後會不會很奇怪，就要看酒廠的功力如何。

日本也有不少葡萄酒廠

還有，有朋友還可能會問，日本有著名的紅酒廠嗎？其實日本由中部至北部之間，也有不少葡萄酒廠，名字我倒沒有一間有太大印象，畢竟買日本酒都會先選清酒，而日本紅白酒大多內銷為主。就有一次旅行途經白酒廠，試飲後覺得不錯，就買了一枝，回港後與朋友一起分享，竟然廣受歡迎，一改我對日本葡萄酒的看法，想必它們也擁有不錯的釀酒技術。

用紅酒桶熟成釀出粉紅清酒

今次分享的清酒，其一是由高木酒造之銘柄「豊能梅」×高畠ワイナリー 的清酒。（圖一）咦？高木酒造？不過，此高木不同彼高木，它不是釀製十四代的高木酒造，它是高知縣的高木酒造，藏元「撞名」也算少見。它的特別之處是它是放進釀過紅酒的酒桶中熟成數月，所以酒體帶粉紅色，像Rose wine 一樣。

▲ 豊能梅×高畠ワイナリー FUSION“Charming2nd

另一枝是山口縣的山縣×フェルミエ 的清酒（圖二），它將清酒放入紅桶內90日熟成，成酒也是帶粉紅色。好不好喝呢？抱歉酒還在飛機上未到達我家，要排期下回分解了！

▲ 山縣×フェルミエ FUSION 2020“ Frank

題外話，朋友問為什麼我常常能發現到有趣的清酒，我的答案是，只要到網上多搜尋，花點時間，自然就會找到有趣的清酒了！還有，當您找到有趣的清酒，不要考慮家中是否還有存貨，訂了自然就可以喝完吧！

作者_醺徒簡介 七年前開始愛上清酒，之後酒櫃幾乎沒有再增添過紅白酒。對清酒的悟性較高，熱愛得每年總會抽時間到日本參與全國酒展，看清酒製作展覽；閒時會到日本網網購清酒，睇酒評。品評一向愛恨分明。

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