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【小米股價】華為事件致全球供應鏈混亂　中金：芯片缺貨或延續至明年首季

股市 15:19 2020/12/11

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中金認為，智能手機芯片缺貨問題或持續至明年第一季。

智能手機行業面臨芯片缺貨，中金發報告稱，舜宇 （02382） 11月相機模組出貨按月下滑19%，顯示芯片缺貨已經開始影響消費電子的終端銷售。中金稱，目前缺貨的芯片主要是高通（美：QCOM）或聯發科（台：2454）生產的手機主芯片或電源管理芯片、加工單價較低的顯示驅動芯片、中高端安防芯片。

中金認為，手機芯片缺貨將導致小米等Android品牌商放緩手機生產和模組採購進度，對手機品牌和零部件產業鏈出貨量造成負面影響，預計缺貨情況將延續至明年首季，但看好成熟工藝加價的華虹半導體 （01347） ，以及克服供應鏈挑戰提升全球份額的小米 （01810）

中金：華為事件令全球供應鏈陷混亂

中金指，「華為事件」導致全球供應鏈處於混亂狀態，首季主芯片出現明顯缺貨。一方面9月15日美國制裁生效前華為集中佔用全球代工廠大量產能，導致高通等主芯片供應在第四季出現明顯不足；另一方面，小米、Oppo、vivo等Android品牌客戶為爭奪明年的市場份額，加大芯片採購，部分品牌過度鎖定產能造成結構性缺貨。

中金續指，手機品牌採取高安全庫存應對供給風險，缺貨可能延續至明年第一季度。

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香港股票 小米集團－W（01810） 華虹半導體（01347） 晶片 智能手機 Android Vivo 小米 華為 Oppo
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