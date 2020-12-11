【香港疫情】36間酒店成首批指定檢疫酒店 22日生效 林鄭：望明年內可全民接種疫苗（不斷更新）

▲ 行政長官林鄭月娥下午3時見記者。（資料圖片）

行政長官林鄭月娥率官員交代最新防疫策略，首次公開港府預先採購新冠疫苗的部署，目前已與3家疫苗開發商簽預先採購協議，包括：1) 中國科興生物疫苗、2) 輝瑞、bioNTech、復星合作疫苗、3) 牛津及AstraZeneca，三家疫苗所使用的技術都有不同。港府表示，由於疫苗開發、實效具不明朗，預先採購量足以覆蓋香港人口兩倍，目標讓全港市民免費接種，最快首批明年一月到港。

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16：00－衛生署在發出檢疫令時會考慮：個案分佈情況、同一座向、個案的關連度、環境污染、自願檢測成效等，而確診個案非唯一指標。

15：58－發出強制檢疫令的原則，衛生署首先會檢視及評估傳播風險，之後再決定最有效措施以減低擴散，個別或涉及法律手段，視乎風險高低。她強調，一定盡最大努力最快作出應變措施。

15：57－馬鞍山錦豐苑今日中午起已設置流動採樣站，為居民提供服務。

15：56－麗昌花園目前累計共有8宗確診個案。目前約有80名住戶遷入檢測中心。

15：54－截至今早7時，仍有754名在公立醫院留醫，她形容今次疫情已經對醫管局構成不可忽視的壓力。

15：52－今波疫情危重病人有特點，年齡介乎27歲至38歲之間。

15：51－由11月1日起至今，1968名市民確診，當中45人危殆，另有65人嚴重。

15：49－第四波爆發多個感染群組，例如：歌舞群組涉及702宗，感染人士遍佈各區，不乏家庭主婦、學生，約三成個案是無病徵，而在出現病徵前都具傳染力，而CT值低（即傳染力高），而且閒談進餐等傳染機會高。她呼籲，公眾需減少外出。

15：47－陳肇始指，目前疫情最嚴峻，今波疫情的病毒較強傳染力高，普遍CT值在30以下。過去兩周的源頭不明個案，由每周137宗上升61％至每周218宗，增幅很大，顯示社區很多隱形傳播鏈。

15：44－為配合指定酒店推行，12月22日起，將會在機場及檢疫中心提供交通直接將旅客送到指定檢疫酒店。旅客來港前，需出示預測香港指定檢疫酒店的證明書、核酸陰性檢測結果證明等。

15：42－收到近100間酒店及賓館申請，目前政府已安排36間酒店作為首批檢疫酒店，提供約1.2萬間房間，房價已包三餐。套房每日房價由300元至5萬元不等，房價在1000元以下房間約佔8成。

15：41－由12月22日開始，指定檢疫酒店只可接受檢疫人士預約，而非指定酒店則不可以接受檢疫人士預約。明日起至22日是過渡期，期間已入住酒店檢疫的旅客，只可在同一個酒店內完成14日檢疫期。

15：40－抵港旅客指定交通及酒店安排將於12月22日生效。連帶12月11日抵港的人士，亦建議預訂指定檢疫酒店。

15：39－港府已發出的4.6萬張強制檢疫令中，發現394宗確診個案，當中有261個個案在機場的深喉唾液中檢測得到。

15：37－12月15日起，將採樣方法由旅客自行提供，改為由專人採樣的鼻咽式子等。

15：36－未來4措施加強外來輸入，包括採集樣本方法、指定交通、指定酒店、以及增加檢疫人士多1次檢測。

15：35－聶德權指，機場或陸路口岸，實施相應檢疫措施，鑑於全球疫情仍然嚴峻，香港防疫措施有必要加強。政府近日檢視目前入境檢疫措施。

15：34－聶德權交代「外防輸入」措施 ，包括指定隔離酒店措施。

15：32－根據防疫規例，合共完成355萬次循查，平均每日循查1.2萬次，當中曾檢控及發出定額罰款，針對無戴口罩等亦已發出超過8,000張罰款。但相比海外國家，香港市民已是相當合作。

15：27－她指，香港抗疫以來有多項措施「由無到有」，包括多條本地口罩生產線、竹蒿灣隔離營、亞博檢疫中心等。

15：25－境外人士抵港需待有檢測結果才可離開酒店，目前已將規例延長至明年3月。

15：22－林鄭回顧過去一年抗疫過程，她指明白抗疫人士、廣大市民及受疫情影響的商界，個別行家更受重創，市民過程中見到抗疫未遵完善是可理解，總結經驗可以改善的會改善，從沒吝嗇資源去抗疫。

15：21－望明年可完成全民接種，讓市民早日恢復出行、跨境出行。

15：20－目前首要是準備為全民接種，並制定可供緊急使用的規例，續沿用599章規例以爭取疫苗早日可以使用，第二是按優先群組次序進行大規模接種計劃，包括院舍長者、護養院照顧員工等，佔全港人口約300萬。

15：18－港府仍需向第四間疫苗公司商討採購疫苗。

15：17－港府與3間藥廠達成協採購協議，分別是科興、輝瑞及BioNTech，以及牛津及AstraZeneca。其中，港府將向科興採購150萬劑疫苗。

15：16－期望可以採購到2種不同的疫苗。並將會採購相當於香港人口兩倍的疫苗數量，即1500萬枝。若有關疫苗需注射兩次，則港府需購入3000萬枝疫苗。

15：14－採購的目標是免費向750萬香港居民提供疫苗注射。港府已經在9月尋求立法會撥款。

15：12－香港已加入世衛的COVAX，可獲得總人口35%的疫苗劑量，她透露港府已交按金，並已經簽訂預先採購疫苗協議。港府另一方面與疫苗研發商商議預先採購的協議，打算採購的疫苗未必完成臨床實驗、獲監管批准，有別以往採購方式。

15：11－林鄭指，會首先交代疫苗情況，特區政府採購從來沒有掉以輕心，認真跟進，由於包含科學評估、商業協議，難以公開透明交代，但情況今日有突破性發展。

15：10－源頭不明個案比例續升，亦因此有必要收緊社交距離限制。

15：09－她指，由11月下旬香港疫情加劇，今次的疫情顯然不是由輸入個案引起，屬本地傳染。

15：09－她指，預期今日全球的確診個案將突破7000萬宗，150萬人死亡，環球疫情仍然嚴峻。

15：07－林鄭月娥與一眾官員出席記招。在席有食物及衞生局局長陳肇始、勞工及福利局局長羅致光、公務員事務局局長聶德權。