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【迪士尼】Disney+視頻平台用戶8680萬　明年登陸香港　迪士尼股價低位累升1.2倍

股市 09:53 2020/12/12

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華特迪士尼（Walt Disney）於投資者日上表示，Disney+付費用戶量達8680萬。

華特迪士尼（Walt Disney，美：DIS）於投資者日上表示，Disney+付費用戶量達8680萬，為推動迪士尼的直接面向消費者（direct-to-consumer）的生態系統，計劃未來數年在Disney+推出星球大戰系列及超級英雄系列各10部；另有15部迪士尼真人版、迪士尼動畫及Pixar動畫，以及15部迪士尼及Pixar電影。迪士尼目標2024年前全球付費用戶量達3億至3.5億個。

迪士尼更表示，明年會在香港、東歐、南韓等地推出Disney+。

消息刺激迪士尼股價即市高見179.45美元，最多升16%，收市仍升13%，收報175.72美元，股價創新高。自美國爆疫迪士尼低見79.07美元，股價累升1.2倍。

迪士尼明年上半年擬裁3.2萬人，詳看【下一頁】

迪士尼指，網上視頻串流平台Disney+推出一年時間，截至今年12月2日止，Disney+付費用戶量達8680萬個，連同Hulu與ESPN+平台，集團串流總用戶量達1.37億個。行政總裁Bob Chapek指，表現超乎預期，目標2024財年之前付費用戶量達3億至3.5億個，並計劃Disney+每年推出超過100部新內容。

迪士尼披露，面向國際市場的大眾娛樂服務品牌「Star」，其將會在部分國際市場作為Disney+服務的一部分發行，拉美地區亦會推出獨立串流服務「Star+」。「Star」將於明年推出，涵蓋大眾娛樂內容、電影和實時體育賽事等。

另外，集團已與美國最大有線集團Comcast簽訂協議，向其客戶提供Disney+服務。

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編輯：袁諾曦

美股 Disney 迪士尼樂園 華特迪士尼（Walt Disney，美：DIS）

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