【迪士尼】Disney+用戶量達8680萬 未來推50部新影視 星戰及超級英雄系列各佔10部

▲ 華特迪士尼（Walt Disney）於投資者日上表示，Disney+付費用戶量達8680萬。

華特迪士尼（Walt Disney，美：DIS）於投資者日上表示，Disney+付費用戶量達8680萬，為推動迪士尼的直接面向消費者（direct-to-consumer）的生態系統，計劃未來數年在Disney+推出星球大戰系列及超級英雄系列各10部；另有15部迪士尼真人版、迪士尼動畫與Pixar動畫，以及15部迪士尼與Pixar電影。迪士尼目標2024前全球付費用戶量達3億至3.5億個。

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迪士尼指，網上視頻串流平台Disney+推出一年時間，截至今年12月2日止，Disney+付費用戶量達8680萬個，連同Hulu與ESPN+平台，集團串流總用戶量達1.37億個。行政總裁Bob Chapek指，表現超乎預期，目標2024財年之前付費用戶量達3億至3.5億個，並計劃Disney+每年推出超過100部新內容。

迪士尼披露，面向國際市場的大眾娛樂服務品牌「Star」，其將會在部分國際市場作為Disney+服務的一部分發行，拉美地區亦會推出獨立串流服務「Star+」。「Star」將於明年推出，涵蓋大眾娛樂內容、電影和實時體育賽事等。

另外，集團已與美國最大有線集團Comcast簽訂協議，向其客戶提供Disney+服務。

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編輯：袁諾曦