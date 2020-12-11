【大行點睇】大摩認為本港地產業前景吸引 籲增持3隻地產股

大摩發表研究報告指，因本港地產業受惠於資金輪動、估值便宜、股息穩定、及成交量增加，所以上調

行業前景展望至「吸引」。並料，2021年本港樓價會受低息及供應有限兩大因素支持。在各類型物業中，該行首選為零售物業，住宅為次，最後才是寫字樓。



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該行料，明年香港一手及二手住宅成交會分別上升27%及1%，而樓價則會升2%，並料香港地產股表現將跑贏恒生指數。該行的策略員給予2021年MSCI香港指數「增持」評級，預計恒指可升10%。



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以下為大摩對本港8隻地產股及收租股評級及目標價。

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