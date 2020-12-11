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【大行點睇】大摩認為本港地產業前景吸引 籲增持3隻地產股

股樓投資 17:02 2020/12/11

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大摩發表研究報告指，因本港地產業受惠於資金輪動、估值便宜、股息穩定、及成交量增加，所以上調
行業前景展望至「吸引」。並料，2021年本港樓價會受低息及供應有限兩大因素支持。在各類型物業中，該行首選為零售物業，住宅為次，最後才是寫字樓。

【阿里巴巴9988】蘇寧控股質押10億人幣股權給阿里 市場猜測兩者或合併  詳情請看[下一頁]

該行料，明年香港一手及二手住宅成交會分別上升27%及1%，而樓價則會升2%，並料香港地產股表現將跑贏恒生指數。該行的策略員給予2021年MSCI香港指數「增持」評級，預計恒指可升10%。

【2021年展望】大摩指內房目前估值處2010年來新低　建議增持3隻內房股  詳情請看[下一頁]

以下為大摩對本港8隻地產股及收租股評級及目標價。

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撰文 : 趙家盈

經濟 九龍倉集團（00004） 新世界發展（00017） 恒基地產（00012） 長實集團（01113） 信和置業（00083） 恒隆地產（00101） 新鴻基地產（00016） 嘉里建設（00683）

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