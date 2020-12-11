【李嘉誠基金會】李嘉誠讚諾獎得主不忘本　「今天的領導不可再以自我為中心」

▲ 李嘉誠讚許諾貝爾獎醫學獎得主Michael Houghton不忘本

長和 （00001） 創辦人李嘉誠與今年諾貝爾醫學獎得主Michael Houghton及化學獎Jennifer Doudna結緣多時，李嘉誠基金會早年支持兩個團隊研究工作。李嘉誠基金會今日（11日）上載李嘉誠、維港投資周凱旋早上與Houghton、Doudna教授的Zoom 會面內容。二人更宣布會將各自收到的3面複製版諾貝爾獎獎牌的其中一面，送予李嘉誠，令他一口氣獲得兩枚「諾貝爾獎獎牌」。

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李嘉誠也特別讚許，發現丙型肝炎病毒Houghton教授帶領團隊有兩名華裔病毒學家默默耕耘，而由於諾貝爾限制獲獎者只得三人，Houghton以其中一支團隊的代表身份獲獎。同一團隊來自新加坡及台灣的華裔病毒學家朱桂霖和郭勁宏教授未被授予諾貝爾獎認可，Houghton在接受諾貝爾獎時一口氣列出其他合作科學家，李嘉誠基金會宣布向兩名華裔病毒學家贈予與Michael Houghton教授的諾貝爾獎等值之38萬美元，以示支持。

李嘉誠基金會在社交平台形容Houghton不忘本的做法，是令「一句感動+x（嘉誠粵語諧音）的說話 」，並留下hashtag（主題標籤）：「#默默耕耘值得尊敬」、「#成就與光榮的分享」、「#無私本心難能可貴」、「#今天的領導不可再以自我為中心」。

李嘉誠讚揚：

我一直深信命和運，是天數與選擇之間的互動； 而科學必重塑人類的命運。您們帶領的非凡團隊成就不世之功，惠傳代代世人。深深感謝您送贈諾貝爾獎牌，讓我分享您們的喜悅。誰曾想到，一個走過貧病戰爭的人，能在研究道上參與和支持您們的努力，這是我一份光榮。大家對我的鼓勵，我將時刻不忘；每天心上不斷轉動的問題，是如何支持男女科學家推進美好的工作，這是我基金會在萬變社會中不變的承諾，再次感謝大家﹗

至於今屆諾貝爾得獎人美國生物學家Jennifer Doudna，就因為與法國微生物學及遺傳學家Emmanuelle Charpentier共同開發「CRISPR/Cas9基因剪刀」的基因編輯技術而獲獎。

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編輯：麥德銘