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【人工智能】防偷圖減成本　阿里巴巴創新系統打造AI模特兒拍試穿照

科技 15:32 2020/12/11

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阿里巴巴近日推出「AI虛擬模特兒」系統，生成成千上萬種五官組合，予淘寶商家及中小企使用。

淘寶商家總會邀請模特兒拍攝衣服試穿照片，不過成本相當高，加上又有機會被其他無良商家「偷圖」，令一眾淘寶商家相當苦惱。阿里巴巴為解決相關問題，近日推出「AI虛擬模特兒」系統，生成成千上萬種五官組合，予淘寶商家及中小企使用。

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阿里巴巴指出，不少淘寶商家都會自己請模特兒拍攝，但成本相當高。如設計師設計出五款衣服，聘請模特兒拍完後，最終只有一套會放上淘寶售賣，其他四套衣服的拍攝成本就會相當浪費。加上侵權和盜版問題相較嚴重，因此阿里巴巴萌生打造AI虛擬模特兒的想法。

阿里安全資深演算法專家華棠指出，AI模特兒利用演算法技術在目標人臉（Target Face）模組基礎上，生成成千上萬種五官組合，每張虛擬人臉都是界獨一無二。值得一提的是，阿里為避免有無良商家偷圖，特意在系統加入了獨創的數碼浮水印技術，肉眼無法看到，僅得AI能偵測到。

「AI虛擬模特兒」案例說明。（阿里巴巴資料圖片）

商家上傳服裝平面圖後，邊可自主選擇不同的人臉、表情、妝容、身型、背景圖等，系統就會利用演算法將服裝平面圖轉化成3D圖，「穿」在AI模特兒身上。其後系統便會在一天內自動形成模特兒試穿圖，並交付予商家。

阿里安全資深演算法專家薛暉表示，這項技術可以為商家解決內容生產問題，相信可大幅縮減90%以上的拍攝時間和拍攝費用。（阿里巴巴資料圖片）

阿里安全資深演算法專家薛暉表示，這項技術可以為商家解決內容生產問題，相信可大幅縮減90%以上的拍攝時間和拍攝費用。

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責任編輯：曾曉汶

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