【政府招聘】持中五學歷即可申請 港府招180名二級私人秘書 頂薪逾3.1萬元

公務員事務局今日（11日）展開二級私人秘書招聘，提供180個名額，申請日期由即日起至12月24日。若申請人獲取錄，將按公務員聘用條款和服務條件聘；起薪點為16,565元，頂薪為31,750元，申請人只需持有中五學歷及香港永久性居民即可應徵。

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公務員事務局發言人表示，該職位將會獲派往各決策局及部門工作，提供與秘書服務相關職責，包括文字處理，管理日常工作和會議日程，處理查詢及其他辦公室支援工作等，申請人可透過公務員事務局網站遞交申請。

申請人須通過技能測驗，才會獲邀參加遴選面試。技能測驗包括中文及英文文書處理速度測驗，及一般商業電腦軟件應用知識測驗。獲邀出席面試的申請人，須參加《基本法》筆試，其中《基本法》知識測試的表現會佔其整體表現的一個適當比重。

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責任編輯：潘曉豐