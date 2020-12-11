工作坊促業界抓緊商機　工作坊促業界抓緊商機



過去幾年，政府一直希望推動香港成為亞洲授權之都，吸引海外授權商進駐香港，鼓勵本地創意產業善用授權帶來的商機。香港擁有成熟穩健的金融體系，具有成為國際授權樞紐的潛力。然而，亞洲授權業協會創會會長陳立邁博士直言，政府的支持政策難以吸引海外授權公司進駐香港，法例對中小型企業的保障亦不足夠，港府不能再原地踏步，要急起直追。



在陳立邁看來，香港在品牌授權的定位較模糊，未能發揮香港的優勢，已被新加坡及中國內地等趕上。「最近有不少大型授權公司將總部撤出香港遷往其他地區。」陳立邁指這對香港影響很大，因為本港大專院校沒有相關課程，要培育授權業界的人才依賴在職訓練，而過往業界培育出來的人才又赴內地企業任職，令人才流失，導致外國授權公司撤出香港，形成了一個惡性循環，不利於香港發展為國際授權樞紐。



陳立邁補充︰「香港雖然擁有較低稅率，在過去吸引了不少國際企業來港，然而這個稅率在近10年來沒有改變，反觀鄰近地區對授權業務有更多支持，為企業提供優於香港的稅率及補貼優惠，削弱了香港的競爭力。」



另一方面，香港雖然積極鼓勵創新及建立品牌，但中小型企業的創作者面對設計或產品被抄襲時，未能得到法例的全面保障，令創作者難以追討自己的損失，這對他們來說是一個打擊。



▲ 亞洲授權業協會創會會長陳立邁博士。



聯合計劃 助參加者獲得雙贏



要改變上述的問題，陳立邁認為政府需要為授權業推出更多的有利政策及在法例法規上支持。因此，亞洲授權業協會便向香港特別行政區政府工業貿易署「工商機構支援基金」申請撥款資助，聯合法國里昂商學院以及香港理工大學管理及市場系協助執行了一個計劃，當中包括對中國、印尼、新加坡、泰國及馬來西亞等地進行研究，了解當地的在授權業的發展和當地相關支持政策和法例，從而撰寫報告，為香港授權業發展提供針對性的建議，包括港府在法例和政策上需要作出的改善，以促進香港發展成為亞洲地區的品牌授權及知識產權買賣中心。



該計劃更舉辦一系列「品牌授權及知識產權」工作坊，幫助企業更好地利用品牌授權抓緊亞洲地區的商機。「第一場工作坊已順利舉行，很多中小企希望進一步了解如何選擇自己的品牌及箇中的策略。我們即將舉行的第二場工作坊則以『品牌及品牌授權︰戰略及管理篇』為題，講解不同案例，幫助參加者藉品牌授權達至雙贏效果。」陳立邁補充。

分題：工作坊（二）︰品牌及品牌授權︰戰略及管理篇

日期：12月18日（星期五）

時間：下午2時半至5時半

地點：香港理工大學N001講室

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