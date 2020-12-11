【中美角力】拜登擬任命戴琪為貿易代表 成首位亞裔擔當此職位

美國候任總統拜登（Joe Biden）的政權過渡小組發表聲明，擬任命眾議院籌款委員會（Ways and Means Committee）的首席貿易律師，美籍華裔的戴琪（Katherine Tai）為拜登政府中的美國貿易代表一職，為歷來首位亞裔擔當此職位。美國貿易代表為美國貿易代表處（USTR）的首長，為內閣級別官員，負責代表美國與其他國家進行貿易磋商。

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戴琪曾經代表民主黨與特朗普政府溝通，並參與了美墨加貿易協議（USMCA）的談判，有份促成三國達成協議。她曾在貿易代表處工作，擔任對中國事務高級律師，並在世界貿易組織（WTO）對中國的貿易行為進行起訴。戴琪曾經在今年8月表示，特朗普對中國的政策為「防禦性」，較着重中國遵守國際間的貿易規則，只在中國違反貿易規則時進行制裁。她認為美國應加強與盟友的合作，打造一個有「攻擊性」的貿易政策，以提升美國競爭力。

戴琪在美國康涅狄格州出生，父母來自台灣，她曾在耶魯大學及哈佛大學法學院就學。在1996-1998年戴琪曾以耶魯大學中國學者的身分，在廣州的中山大學任教英文，她本人亦說得一口流利的普通話。

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