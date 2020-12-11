運輸署下周一起　暫停提供免試簽發正式駕駛執照

運輸署今日（21日）表示，由下周一（14日）起暫停提供免試簽發香港正式駕駛執照服務，直至另行通知。

金鐘、長沙灣、觀塘及沙田的牌照事務處繼續暫停即時申請的櫃位服務，但會處理已在網上登記預約的櫃位申請，及經投遞箱、郵寄或網上遞交的申請。



運輸署呼籲有需要的市民盡量透過網上登記預約服務。未有預約的市民可經郵寄或網上遞交申請，亦可於星期一至五上午九時至下午五時，利用設置於各牌照事務處的投遞箱遞交申請。

如經投遞箱遞交申請的人士，請在信封上註明有關車輛的車牌號碼及車輛牌照到期日，並在申請表上留下聯絡電話，以便職員更快識別及跟進較緊急的申請。為免延誤，市民應盡量在牌照到期日前三至四星期遞交申請。



另外，所有駕駛考試服務（包括路試、駕駛筆試（甲部試）及的士筆試），以及駕駛考試排期服務會繼續暫停，直至另行公告。運輸署會在恢復駕駛考試服務後，個別通知受影響考生新訂的考試日期。

在駕駛考試排期服務暫停期間，考生如需遞交延期／暫時取消駕駛考試或更改考試地區的申請，可於駕駛考試排期服務恢復後的兩星期內遞交。



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責任編輯：黎淑雯