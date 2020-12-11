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【麥當勞優惠】麥當勞推聖誕晚餐優惠　蜜糖BBQ麥炸雞加入10號餐

商業 14:25 2020/12/11

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麥當勞App由12月14日至12月20日，率先推出多款聖誕晚餐優惠，包括39元從不孤單一人快樂晚餐。（麥當勞提供圖片）

今個聖誕，麥當勞App來到第二十四周（12月14日至12月20日），繼續推VALUE MONDAY電子優惠券，率先推出多款聖誕晚餐優惠。麥當勞更宣佈讓蜜糖BBQ麥炸雞加入超值套餐「10號餐」，並推出麥炸雞限定優惠價。

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重點聖誕晚市優惠包括39元從不孤單一人快樂晚餐，有芝士安格斯超值晚餐連新地，可選士多啤梨或朱古力新地；68元陪你食麥記甜蜜蜜二人晚餐，包括板燒雞腿飽或巨無霸 或2件原味麥炸雞(三選二)，配蘋果批一個、大薯條一包、中汽水兩杯；95元起熱辣辣三人晚餐，95元有6件原味麥炸雞或100元有6件蜜糖 BBQ麥炸雞，再配蘋果批兩個、大薯條兩包、中汽水三杯。

由12月14日起，麥當勞推出麥炸雞套餐限定優惠，顧客可在優惠期間以38元享用蜜糖BBQ麥炸雞超值套餐，或35元享用原味麥炸雞超值套餐。亦可以限定聖誕快閃優惠價88元歎麥炸雞二人前Jumbo Box，一次過食兩種口味。更特設外賣盒包裝。

【晚市禁堂食】限聚令禁晚市堂食　新地商場推餐飲限時優惠　指定食肆買滿80元送40元

責任編輯：朱悅瀅

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