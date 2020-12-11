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三星Galaxy S21推出預購　預計最早1月14日發布

科技 16:18 2020/12/11

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最新消息指，Galaxy S21有望在一月份正式發布，現時已在印度開啟預購。

隨著三星Galaxy S21系列旗艦手機的發佈時間漸近，最近頻頻傳出爆料消息，曝光手機的外觀和配置等細節。終於有最新消息指，Galaxy S21有望在一月份正式發布，現時已在印度開啟預購。

三星S21系列通過巴西電信認證  包裝將不附耳機及充電器

三星宣布從明年開始　部分舊款穿戴式裝置無法支援Galaxy S21系列

據外媒Android Authority報道，全新的Samsung Galaxy S21系列旗艦手機已經開始在印度班加羅爾的Opera House旗艦店接受預購，其中包括S21+和S21 Ultra型號，不過目前仍未知道最終的規格配置和價錢。消息指，顧客須先付2,000盧比作為訂金（約港幣210元），待三星正式發表S21後，再向商戶挑選自己喜歡的型號和顏色，而所有交易細節都會經由商戶透過WhatsApp告知買家。

有消息透露，該機將在2021年1月14日正式發佈，印度地區會在1月末上市，售價預計在60,000至70,000盧比（約港幣6,313-7,365元），S21 Ultra則預計為90,000至100,000盧比（約港幣9469-10521元）。

其他規格方面，Galaxy S21系列將依舊包含Galaxy S21、Galaxy S21+和Galaxy S21 Ultra三款，均採用開孔全屏設計。除了S21 Ultra為曲面屏幕外，另外兩款都是直屏設計。除了搭載全新的Snapdragon 888外，還將搭載三星自家的Exynos 2100處理器。顏色方面，Galaxy S21將提供灰、粉紅、紫、白色選擇，而Galaxy S21+則提供黑、粉紅、紫、銀色，Galaxy S21 Ultra提供黑、銀色。

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另外，消息同時證實Galaxy S21 Ultra的部分相機規格，包括108MP主鏡頭、兩個10MP鏡頭，其中一個具10倍光學變焦能力，以及雷射對焦模組。而且還有望支援開啟2K解像度和120Hz高刷新率，搭載全新的HM3傳感器，並配備S-Pen手寫筆。

責任編輯：施雯雯

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