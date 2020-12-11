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【支援初創】宏利夥Brinc推初創企業培育計劃　重塑未來保險業創新技術

商業 15:00 2020/12/11

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宏利與環球初創企業促進公司Brinc推出初創企業培育計劃，旨在物色可協助大眾更有效管理財務，建立更健康生活習慣及加強未來保障的初創企業（宏利網站圖片）

宏利與環球初創企業促進公司Brinc推出初創企業培育計劃，初創企業可與宏利攜手，試行其嶄新技術以及改良產品，甚至把方案的規模擴大至覆蓋亞洲數以百萬計的客戶，從而促進亞洲區的電子化發展，以及透過建立電子化方案，提升亞洲各地客戶的身心及財務健康。

【支援中小企】貿發局夥騰訊雲推數碼營銷方案　助中小企數碼轉型

【支援中小企】AlipayHK推「小店地圖」撐中小企　消費可獲印花獎賞

該計劃旨在物色可協助大眾更有效管理財務，建立更健康生活習慣及加強未來保障的初創企業，以應付尤其在新冠肺炎疫情後的環境。初創企業可於2021年2月15日前提交申請。（按此申請：https://www.brinc.io/manulifeboost

獲選的初創企業將與宏利的業務及科技主管緊密合作，驗證新概念及擴展方案規模。 此外，這些初創企業將可透過宏利的全球創新實驗室網絡獲得工具、資源和專業經驗支援；以及由業務策略師，體驗設計師及工程師組成的團隊，將與初創企業攜手探索可重塑未來保險業的創新技術。

宏利亞洲首席資訊科技總監及首席營運總監博思銘表示，公司在協助客戶提升身心及財務健康與初創企業方面有很大的合作空間，包括善用新科技，為所有客戶帶來更簡單直接的電子化體驗。

【疫市商機】電競行業支援計劃今年批出逾80個項目　料5G刺激產業加快發展

責任編輯：朱悅瀅

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