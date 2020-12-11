▲ 【移民澳洲】近百萬人英語欠佳 政府擴大新移民免費課程

澳洲政府早前宣布延長香港畢業生和技術簽證5年，為港人申請永久居留提供途徑，移民澳洲成為熱話。澳洲政府早前要求海外人士如申請伴侶簽證移民澳洲，要通過英語能力水平測試。澳洲當局指，有接近100萬人的英語不佳甚至完全不懂，故決定擴大新移民的免費英語課程。

澳洲署理移民部長杜吉（Alan Tudge）表示，一個人要在澳洲成功，其英語能力至關重要。

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杜吉指：

「不懂英語難以找到工作，亦難以成為活躍的社區成員。」

杜吉又指：

「沒有英語技能的人，亦更容易成為外國干預或假消息的受害人。當成為家暴或剝削受害人時，也較難求助。」

杜吉表示，澳洲有近100萬人英語欠佳，甚至完全不懂英語，其中一半屬於工作年齡層。而英語能力差的人之中，只有13%有工作，相比英語說得好的人卻有62%人有工做。

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澳洲政府決定擴大新移民的免費英語課程，會取消最多修讀510小時的時數上限，而由2020年10月1日起抵達澳洲的人，不限其開始及完結免費英語課程的時限。

另外，亦取消入學人士英語水平，不能高於達到有效溝通的水平（functional level），即約國際英語測試系統（IELTS）4.5分的限制，並改為不能高於「職業」（vocational，約IELTS 5級）。

責任編輯：林嘉莉