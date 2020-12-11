  • 23°C
香港時間 : 20201211日 (五) 14:28
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【移民澳洲】近百萬人英語欠佳 政府擴大新移民免費課程

環球社會熱點 14:18 2020/12/11

分享：

【移民澳洲】近百萬人英語欠佳 政府擴大新移民免費課程

澳洲政府早前宣布延長香港畢業生和技術簽證5年，為港人申請永久居留提供途徑，移民澳洲成為熱話。澳洲政府早前要求海外人士如申請伴侶簽證移民澳洲，要通過英語能力水平測試。澳洲當局指，有接近100萬人的英語不佳甚至完全不懂，故決定擴大新移民的免費英語課程。

澳洲署理移民部長杜吉（Alan Tudge）表示，一個人要在澳洲成功，其英語能力至關重要。

澳洲再現包食宿避暑筍工 南極工作人工最高57萬  【下一頁】

杜吉指：

「不懂英語難以找到工作，亦難以成為活躍的社區成員。」

杜吉又指：

「沒有英語技能的人，亦更容易成為外國干預或假消息的受害人。當成為家暴或剝削受害人時，也較難求助。」

杜吉表示，澳洲有近100萬人英語欠佳，甚至完全不懂英語，其中一半屬於工作年齡層。而英語能力差的人之中，只有13%有工作，相比英語說得好的人卻有62%人有工做。

移民澳洲申請者須承諾認同民主自由 違者或取消簽證 【下一頁】

澳洲政府決定擴大新移民的免費英語課程，會取消最多修讀510小時的時數上限，而由2020年10月1日起抵達澳洲的人，不限其開始及完結免費英語課程的時限。

另外，亦取消入學人士英語水平，不能高於達到有效溝通的水平（functional level），即約國際英語測試系統（IELTS）4.5分的限制，並改為不能高於「職業」（vocational，約IELTS 5級）。

責任編輯：林嘉莉

相關文章

【BNO移民】英國平均樓價升至260萬 封城帶動樓市
2020/12/08
【BNO移民】英國平均樓價升至260萬 封城帶動樓市
【中美角力】美國國會眾議院通過香港法案 將交參議院審議
2020/12/08
【中美角力】美國國會眾議院通過香港法案 將交參議院審議
【BNO移民】英國百貨Debenhams將結業 民眾搶平貨癱瘓網站
2020/12/02
【BNO移民】英國百貨Debenhams將結業 民眾搶平貨癱瘓網站
【BNO移民】倫敦就業空缺急跌 歐洲大城市中最嚴峻
2020/11/30
【BNO移民】倫敦就業空缺急跌 歐洲大城市中最嚴峻
全球最大賣鞋網Zappos創辦人謝家華逝世 終年46歲
2020/11/29
全球最大賣鞋網Zappos創辦人謝家華逝世 終年46歲
移民 簽證 澳洲

上一篇文章

【英國疫情】倫敦等多地將為所有中學生作檢測 防疫情再蔓延

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（12月11日 時間14:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（12月11日 時間14:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（12月11日 時間14:00）
英國威廉王子被爆秘密抗癌 早前被指患新冠肺炎
英國威廉王子被爆秘密抗癌 早前被指患新冠肺炎
【英國脫歐】英國旅客不獲豁免 明年起禁止入境歐盟旅遊
【英國脫歐】英國旅客不獲豁免 明年起禁止入境歐盟旅遊
【美國大選】18州響應德州入稟 控4大搖擺州選舉違憲
【美國大選】18州響應德州入稟 控4大搖擺州選舉違憲
【美國大選】共和黨全投反對 總統就職委員會拒承認拜登當選
【美國大選】共和黨全投反對 總統就職委員會拒承認拜登當選
【新冠肺炎】意大利被揭去年11月已有確診 4歲男童染疫
【新冠肺炎】意大利被揭去年11月已有確診 4歲男童染疫