【港股追蹤】光伏股股價走強 信義光能續有大行庇蔭

被市場稱為光伏三寶的信義光能（00968）、信義能源（03868）及福萊特玻璃（06865），今年在疫情下均逆市急升，年內升幅最少也接近1倍，可謂非常誇張。當中信義光能升至15元高位後雖然未見再突破，但股價近期經一浪調整後，又再次有資金流入，今早裂口抽升逾3%，突破10天及20天綫。

除股價造好外，股份前景亦獲多間大行睇好。花旗研究報告指，相信公司旗下太陽能玻璃產能於2021年至2022年，年增長可增至30%至37%，毛利率則能由今年上半年39%，升至下半年47-48%，太陽能發電場的經營現金流改善，從而獲取更多項目。

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該行上調對公司2020年至2022年純利預測，以反映太陽能玻璃售價於今年第四季的表現及對明年展望。花旗給予股份「買入」評級，目標價由14.3元，上調約15%，至16.5元。

瑞銀則預期，在利好的太陽能玻璃供需動態下，信義光能是行業中擁有最佳定位的企業之一。集團亦可受惠於全球需求擴展，及雙面面板的需求提升，上調股份目標價，由17元提升近5%，至17.8元，維持「買入」評級。

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記者：葉志偉