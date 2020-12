意國48歲中佬與妻鬧交 步行逾400公里路散心 終被罰400歐元

意大利一名48歲男子在與妻子吵架後,決定步行散心,並行了450公里路,最終被警方以違反宵禁令為由,遭罰款400歐元。

《BBC》報道,該名男子在凌晨2時被警察截停查問後,得知他由意大利北部城市科莫(Fano)步行450公里路至中部城市法諾(Fano)。警方發現他晚上在沿海公路上漫無目的地遊蕩,便攔下問話,48歲男子向警方表示,指自己用了兩周時間,由科莫(Fano)徒步由科莫(Fano)走至法諾(Fano)。

「我是走路來的,並未乘搭任何交通工具。」(I came here on foot, I didn't use any transport)他續指,沿路上遇到一些人都會給予食物和飲品。「我還好,只是有點累。」(I'm OK, just a bit tired)。他又透露,每日我平均走了60公里路。

最終該名男子,因違反意大利在新冠肺炎疫情下實施的宵禁令,而遭罰款400歐元。經警方調查後,更發現該男子的妻子已報警「報失」。報道提及,他的妻子已從科莫前往法諾把他接回,未知妻知道丈夫遭到罰款的反應。

不過,到底450公里路有多遠?如果應用在港,由上水走至赤柱,須行約為42公里路,即使來回至少5次步程,也只是420公里。

這故事先為《錢報》(II Resto del Carlino),其後也獲得意大利媒體廣泛報道。有不少網民形容,該男子就像《阿甘正傳》的阿甘,男主角則是獨自跑了5000公里路,橫越美國各地。社交媒體上也有些評論稱該男子為為英雄、也有人指,該男子應該獲獎勵一對新鞋,而不是罰款;另有人稱讚,該男子不會訴諸暴力,而是以步行去減輕憤怒。