意國48歲中佬與妻鬧交 步行逾400公里路散心 終被罰400歐元

意大利一名48歲男子在與妻子吵架後，決定步行散心，並行了450公里路，最終被警方以違反宵禁令為由，遭罰款400歐元。

《BBC》報道，該名男子在凌晨2時被警察截停查問後，得知他由意大利北部城市科莫（Fano）步行450公里路至中部城市法諾（Fano）。警方發現他晚上在沿海公路上漫無目的地遊蕩，便攔下問話，48歲男子向警方表示，指自己用了兩周時間，由科莫（Fano）徒步由科莫（Fano）走至法諾（Fano）。

「我是走路來的，並未乘搭任何交通工具。」（I came here on foot, I didn't use any transport）他續指，沿路上遇到一些人都會給予食物和飲品。「我還好，只是有點累。」（I'm OK, just a bit tired）。他又透露，每日我平均走了60公里路。

最終該名男子，因違反意大利在新冠肺炎疫情下實施的宵禁令，而遭罰款400歐元。經警方調查後，更發現該男子的妻子已報警「報失」。報道提及，他的妻子已從科莫前往法諾把他接回，未知妻知道丈夫遭到罰款的反應。

不過，到底450公里路有多遠？如果應用在港，由上水走至赤柱，須行約為42公里路，即使來回至少5次步程，也只是420公里。

這故事先為《錢報》（II Resto del Carlino），其後也獲得意大利媒體廣泛報道。有不少網民形容，該男子就像《阿甘正傳》的阿甘，男主角則是獨自跑了5000公里路，橫越美國各地。社交媒體上也有些評論稱該男子為為英雄、也有人指，該男子應該獲獎勵一對新鞋，而不是罰款；另有人稱讚，該男子不會訴諸暴力，而是以步行去減輕憤怒。