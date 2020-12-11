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【良心老闆】Cyberpunk 2077登場　內地遊戲公司宣佈放假一天讓員工打機

科技 14:30 2020/12/11

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為了趕緊開展Cyberpunk 2077遊戲，有內地遊戲公司考慮到會出現不少員工請假的情況，該企老闆決定主動帶頭宣佈，全公司放假一天。

打工仔每日面對沉重工作，打機成為不少打工仔的舒緩壓力方法。而近日由CD Project Red開發超過8年、年度大作《電馭叛客 2077（Cyberpunk 2077）》更是風靡全球，令不少機迷瘋狂。為了趕緊開展新遊戲，有內地遊戲公司考慮到會出現不少員工請假的情況，該企老闆決定主動帶頭宣佈，全公司放假一天。

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開發音樂節奏遊戲Muse Dash、廣州遊戲公司PeroPeroGames在官方Twitter表示，因12月10日Cyberpunk 2077正式發售，考慮到員工會因此而突然出現身體不適、急事、需要照顧女朋友等各種突發情況，宣佈當日全公司休假一天，並在翌日恢復運作。

與此同時，老闆也向員工透露，擺放在公司內的遊戲主機已經預先安裝好Cyberpunk 2077。歡迎社內的員工自由使用。一眾員工也隨即表示對消息感到驚訝，沒想過竟然會因此獲得一天假期。

事實上，不少打工仔會因為要打遊戲過關而特意請假。當年《勇者鬥惡龍XI 尋覓逝去的時光（(Dragon Quest XI)）》遊戲推出時，神戶一間電腦顧問企業的老闆Fukumoto就在Twitter上上載一張員工請假紙，要求放兩天年假，原因寫上「我要打爆Dragon Quest XI。」，令老闆哭笑不得。

而當時Fukumoto二話不說就批准，更認為玩Dragon Quest XI須花多點時間才能打爆機，兩天假期未必足夠，因此向員工建議連同周六、日一齊放，即放足四天。

Fukumoto其後向日本媒體透露，當時公司非處於繁忙時期，批假不會帶來重大影響，又指年假總要清，故員工在請假紙寫甚麼原因都無問題。

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責任編輯：曾曉汶

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