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【港股追蹤】用電量上升都無用 華潤電力被大行接連睇淡

股樓投資 13:18 2020/12/11

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國家電網上月公布數據顯示，10月份全國全社會用電量，按年增長6.6%，國家電網27個省級電網供電區域用電量年內首次同比增速全部轉正，顯示用電量穩步增長。但這不代表電力股前景理想。華潤電力（00836）在數據公布後未見反彈之餘，本月更愈跌愈有，今早再逆市跌近2%後，月內已累跌接近8%，至超過8個月低位。

大行亦同時睇淡公司前景，美銀報告指，考慮到碳排放交易成本的最新發展，預計公司2020年至2022年度資產減值撥備均會超過7億元人民幣。

【港股追蹤】5G概念遺珠？ 三大內地電訊商股價未見反彈，詳情請按見下頁

同時預料公司於該三年每年增加1.5吉瓦風電的新產能，而相應增加的建設成本等因素，因此下調對股份未來3個財政年度的盈利預測，目標價則由14元，下調近10%，至12.5元，維持「買入」評級。

另一間大和最新發表的報告，則對潤電睇得更淡。該行指出，自10月起，內地CCI5500動力煤價已升6%，至每噸介乎595元至639元人民幣，超出國家發改委通常指引；同時鄭州動力煤期貨價格上升30%，至每噸750元人民幣。

該行考慮到冬季年末庫存需求，以及中國禁止澳洲煤炭進口、冬季安全檢查等影響煤炭供應，估計煤價至農曆新年仍會繼續上升，壓制集團未來兩季的利潤率，即使今明兩年股息率或達6至7厘，仍然下調對股份投資評級，由「跑贏大市」降至「持有」，目標價更由10.9元，大幅下調逾25%至8元，以現價計，僅餘約6%潛在上升空間。

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記者：葉志偉

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