【美國疫情】疫情惡化醫院告急 3分1醫院ICU瀕爆滿

輝瑞（Pfizer）新冠病毒疫苗審批工作如火如荼之際，美國疫情繼續嚴峻。疫症蔓延，為醫療系統帶來沉重壓力，目前當地至少200間醫院已經爆滿，重症新冠病人不斷湧入，3分1醫院的深切治療部病床使用率達到逾90%。

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美國衛生部公布最新的醫院使用率數據，顯示截至上周，至少200間醫院已經爆滿，全美3分之1的醫院，深切治療部病床使用率達90%，當中46%病人是新冠肺炎患者，較11月初的37%進一步上升。

另外，據美媒整合的統計數字，本周四美國入院數人數達到10.7萬，刷新歷史紀錄。由於醫院爆滿，醫生被迫將病人轉到其他州分尋求治療。

布朗大學公共衛生學院院長賈阿（Dr. Ashish Jha）坦言，過去數周疫情顯著惡化，情況將會變得更差。他稱受影響的不僅一般病人，而是所有要使用醫院的人。

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新冠病毒疫苗的審批雖有進展，然而，疫情危機未來相當長一段時間都未能解除。美國衛生顧問福西（Dr. Anthony Fauci）稱，疫苗的影響要踏入2021年後一段時間才會明顯，必須要有足夠多人接種，如達到75%至80%。

責任編輯：林建忠