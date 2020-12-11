  • 23°C
香港時間 : 20201211日 (五) 15:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美國疫情】疫情惡化醫院告急 3分1醫院ICU瀕爆滿

環球社會熱點 14:33 2020/12/11

分享：

輝瑞（Pfizer）新冠病毒疫苗審批工作如火如荼之際，美國疫情繼續嚴峻。疫症蔓延，為醫療系統帶來沉重壓力，目前當地至少200間醫院已經爆滿，重症新冠病人不斷湧入，3分1醫院的深切治療部病床使用率達到逾90%。

【輝瑞疫苗】只差一步獲批！美FDA委員會籲可使用【下一頁】

【日本疫情】日本單日增逾2820宗確診 創紀錄新高【下一頁】

美國衛生部公布最新的醫院使用率數據，顯示截至上周，至少200間醫院已經爆滿，全美3分之1的醫院，深切治療部病床使用率達90%，當中46%病人是新冠肺炎患者，較11月初的37%進一步上升。

另外，據美媒整合的統計數字，本周四美國入院數人數達到10.7萬，刷新歷史紀錄。由於醫院爆滿，醫生被迫將病人轉到其他州分尋求治療。

布朗大學公共衛生學院院長賈阿（Dr. Ashish Jha）坦言，過去數周疫情顯著惡化，情況將會變得更差。他稱受影響的不僅一般病人，而是所有要使用醫院的人。

【英國疫情】倫敦等多地將為所有中學生作檢測 防疫情再蔓延【下一頁】

【輝瑞疫苗】首批快將送抵加拿大 杜魯多：迎來好消息【下一頁】

新冠病毒疫苗的審批雖有進展，然而，疫情危機未來相當長一段時間都未能解除。美國衛生顧問福西（Dr. Anthony Fauci）稱，疫苗的影響要踏入2021年後一段時間才會明顯，必須要有足夠多人接種，如達到75%至80%。

責任編輯：林建忠

相關文章

【英國疫情】倫敦等多地將為所有中學生作檢測 防疫情再蔓延
今日
【英國疫情】倫敦等多地將為所有中學生作檢測 防疫情再蔓延
【輝瑞疫苗】首批快將送抵加拿大 杜魯多：迎來好消息
今日
【輝瑞疫苗】首批快將送抵加拿大 杜魯多：迎來好消息
【輝瑞疫苗】只差一步獲批！美FDA委員會籲可使用
今日
【輝瑞疫苗】只差一步獲批！美FDA委員會籲可使用
【新加坡疫情】郵輪乘客離船檢測3次 證實並無染疫
2020/12/10
【新加坡疫情】郵輪乘客離船檢測3次 證實並無染疫
【日本疫情】日本單日增逾2820宗確診 創紀錄新高
2020/12/10
【日本疫情】日本單日增逾2820宗確診 創紀錄新高
疫情 治療 傳染病 美國 新冠肺炎 全球大流行 新冠肺炎疫情

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（12月11日 時間15:00）

下一篇文章

【英國疫情】倫敦等多地將為所有中學生作檢測 防疫情再蔓延
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美國大選】18州響應德州入稟 控4大搖擺州選舉違憲
【美國大選】18州響應德州入稟 控4大搖擺州選舉違憲
新型冠狀肺炎全球疫情（12月11日 時間15:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（12月11日 時間15:00）
【新冠肺炎】意大利被揭去年11月已有確診 4歲男童染疫
【新冠肺炎】意大利被揭去年11月已有確診 4歲男童染疫
英國威廉王子被爆秘密抗癌 早前被指患新冠肺炎
英國威廉王子被爆秘密抗癌 早前被指患新冠肺炎
【英國脫歐】英國旅客不獲豁免 明年起禁止入境歐盟旅遊
【英國脫歐】英國旅客不獲豁免 明年起禁止入境歐盟旅遊
【美國大選】共和黨全投反對 總統就職委員會拒承認拜登當選
【美國大選】共和黨全投反對 總統就職委員會拒承認拜登當選