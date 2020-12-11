【A股布局】綜合30家券商預測　明年A股最牛目標看超4000點

2020年進入尾聲，各大券商紛紛為來年大市進行預測，然而彼此預期各有不同，樂觀預測A股明年表現大好，上證指數最牛看突破4000點，至於謹慎的預測，則看指數在3100至3500點之間上落。

【內險股】投資收益率料在5% 穆迪料中國壽險業前景穩定，請看【見下頁】

根據內地傳媒統計30家研究機構的明年展望，大致可分為三類。樂觀的預測，最高看明年A股可試4800點。

其中，東北證券指全球利益利下行，使海內外長期資金持續流入股市，預計明年大市進入牛市第二階段初期，相對確定的宏觀經濟和企業盈利修復是明年升市的主要推手。

至於中性的看法，預期明年大市表現遜於今年。招商證券稱，明年中國信貸周期將入下行周期，利率將會升至高位，形成偏緊的金融環境；而經濟、通脹和企業盈利加速至第二季會出現拐點，故A股整體走勢會呈先高後低。

【新股IPO】泡泡瑪特9992首日掛牌 開巿報77.1元 升逾101% 高見81.75元，請看【見下頁】

比較審慎的預測，更看隨着貨幣政策逐步回歸正常化，及融資壓力加大，資金面難以支持股市持續向上，逢高沽壓沉重。國泰君安看，明年上半年上證指數將在3100至3500點的波幅上落。

【 《 iMoney 》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」 之 路】

# 國際 視野 精明理財 盡在 iMoney 全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多 iMoney 全新網上專欄的內容請【 https://bit.ly/2zJY7DJ 】

# 即 Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看 /See First 】搶盡投資先機

記者：林衛