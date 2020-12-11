【機迷熱話】PS5、Xbox Series嚴重缺貨　Switch受惠銷量暴升

▲ 因為缺貨太嚴重，PS5及Xbox Series X/S在日本銷售量大減。任天堂（Nintendo）的遊戲機Switch卻因此受惠，銷售量暴增五成。

次世代遊戲主機大戰進行得如火如荼，PlayStation 5（PS5）及Xbox Series X/S更是供不應求，極度缺貨。而正正因為缺貨太嚴重，PS5及Xbox Series X/S在日本銷售量大減。任天堂（Nintendo）的遊戲機Switch卻因此受惠，銷售量暴增五成。

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日本遊戲情報媒體Famitsu近日公布統計數據，11月PS5在日本市場的銷售量僅20.1萬部；而Xbox Series X/S的銷售量僅2.8萬部。與此同時，PS5在日本開賣首個月的銷售量慘輸給前代機種PS4。根據Famitsu的資料顯示，PS4在日本開賣首週的銷售量就達32.2萬部，遠超PS5開賣3週的銷售量。Famitsu指出，PS5及Xbox系列均陷入供不應求、極度缺貨局面，因此造成銷售量大幅減低的情況。

相反，Switch卻受惠遊戲軟件熱賣，以及PS5和Xbox缺貨的加持下，Switch11月日本銷售量達66.6萬部，較10月36.2萬部暴增85%。

展望12月情況，Famitsu預計PS5、Xbox Series X/S將會繼續因新款遊戲推出需求更大，同時相信Switch硬件和軟件銷售情況也會持續揚升。

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責任編輯：曾曉汶