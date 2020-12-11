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公開大學易名為香港都會大學 網民：「應改為有工開大學」

環球政經 12:41 2020/12/11

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公開大學宣布，經校內「大學名稱評選委員會」就新校名審議及評選後，暫定新校名為「香港都會大學 Hong Kong Metropolitan University」，將交予教育局，呈上立法會修例。

【後生仔女調查】10間最受日本大學生歡迎企業  首位係間百年字號：【下一頁

校方表示改名主要目的為消除外界對大學只供遙距教育的誤解，早前更向師生、校友及社會各界收集新名建議，引來一班網民留言，希望對名字作一番貢獻。

【大學排名】QS最新亞洲大學排名出爐 港大跌出3甲10大排名一覽：【下一頁

有網民戲言，畢業生最怕沒有人聘用，因此可考慮易名為「有工開大學」，既可保住原名，也有吉利意頭。也有人提議大學名字應該「落區」，因此提議可命名為何文田大學，留言相當有趣。

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責任編輯：翁嘉陽

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