【晚市禁堂食】Green Common推素食產品低至半價　餐廳外賣66折

▲ Green Common即日起至1月3日，推出會員獨家的「限聚·限時」節日抗疫優惠，多款精選素食低至半價。（Green Common網站圖片）

本港爆發第4波疫情，現時晚市再次禁堂食，不少人改為在家煮食。有見及此，Green Common即日起至1月3日，推出會員獨家的「限聚·限時」節日抗疫優惠，多款精選素食低至半價，除了門市發售，亦可於網店購買，讓客人可以足不出戶在家抗疫。

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抗疫期間奉行健康飲食相當重要，今次優惠包羅一系列的健康速食、即食麵等，可即叮即食，如抗疫儲糧套裝77折售199元，內有8件素食，包括全新推出的OmniEat新膳食點心—新豬肉松露日式餃子、新豬肉燒賣等。OmniEat系列限定套裝低至99元，內有2款OMNI飯麵及2款OMNI點心。

若想下廚的話，另有200元7件的自煮套裝，有3包新餐肉及4包新豬肉或新肉絲，更加送食譜及保溫袋。此外，植物奶低至半價，2枝35.9元；Vegan Rob’s蔬菜純素零食低至66折。

至於餐廳方面，早前Green Common推出堂食優惠66折，會繼續延長，更加推6時後外賣66折，適用於所有菜式，而38元的「抗疫快取套餐」亦會繼續，直至另行通知。

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責任編輯：朱悅瀅

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