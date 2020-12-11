【黎智英被捕】壹傳媒：黎智英被加控危害國家安全罪不打亂日常運作　股價午後升一成

▲ 本地傳媒引述消息表示，黎智英今日被加控勾結外國勢力、危害國家安全罪。(資料圖片)

壹傳媒 （00282） 創辦人黎智英及集團兩名高層周達權及黃偉強上周涉欺詐罪提堂，當中黎智英保釋申請被拒須還押候審。黎智英今日被加控勾結外國勢力、危害國家安全罪，明日（12日）提堂。壹傳媒發公告，黎智英並非身處辦公室，不會打亂公司日常運作，董事會預期事件不會對集團日常營運造成任何即時重大不利影響。倘若當事件有任何重大發展，會將進一步刊發公告。

壹傳媒半日跌2%，午收0.25元；午後跌轉升，急漲一成，收報0.28元，成交1610萬元。

警方今表示，國家安全處經進一步調查後，加控一名73歲男子一項「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪，案件將於明日早上於西九龍裁判法院提堂。

黎智英、周達權及黃偉強此前分別被控欺詐罪。控罪指，壹傳媒在將軍澳工業邨的營業場所，違反與科學園公司的租賃條款，導致蘋果日報印刷有限公司及/或力高顧問有限公司獲得利益。

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