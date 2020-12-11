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疫情推動金融科技應用　虛擬銀行覷準新消費常態 貼地策略吸客

iMoney智富 18:00 2020/12/11

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疫情反覆為實體經濟帶來衝擊，另一方面，數碼消費卻成為新常態，疫情不但讓預計為期數年的數碼化進程縮減至短短數月，更加速金融科技與生活的融合，並帶動虛擬銀行的發展。目前本港有8間虛擬銀行，其中7間在今年較早前已陸續投入服務，客戶數目接近30萬，存款額約10億美元。隨着虛擬銀行之間的競爭日漸激烈，各行分別推出各種市場策略搶佔市場。有虛擬銀行便覷準大眾在疫情下的消費模式，以貼地的零售優惠吸客。

日常支出減少　消費更精打細算

根據虛擬銀行livi早前委託市場研究機構進行調查，疫情持續令消費者減少日常支出，當中逾八成受訪者減少旅遊方面的開支，另分別有超過七成受訪者減少食肆餐飲消費，逾六成受訪者則減少購買奢侈品。

不過調查同時發現，並非所有類型的消費都呈跌勢，有64%受訪者便表示，在食品及日用品開支方面有所增加。與此同時，消費者亦變得更精打細算；在選購貨品時，84%的受訪者更關注貨品價格。此外，疫情持續令消費者減少外出，調查中有一半受訪者經常在網上購物，當中85%更表示疫情過後會維持網上購物的習慣。

善用自身優勢　與大型獎賞計劃合作

隨著這種數碼消費模式興起，livi亦借助自身優勢與全港最大型的消費奬賞計劃合作，吸引客戶。livi由中銀香港（控股）、京東數科及怡和集團組成，具備財務、科技和市場網絡實力；是次與yuu合作，零售網絡便涵蓋惠康、萬寧、7-11、宜家家居、肯德基和必勝客等。livi行政總裁孫大威形容，這為擴展「livi生態圈」邁出重要一步。「這次合作充分發揮了我們股東怡和集團在港的零售網絡優勢，為客戶帶來便利、貼近日常生活及充滿獎賞驚喜的虛擬銀行體驗，成為業務發展的一大里程碑。」

有關計劃將為livi新客戶提供20,000 yuu積分作為迎新獎賞，而每成功推薦一位livi新客戶可另獲18,000 yuu積分，最多可推薦10位親友。相關的總積分，相等於可在yuu零售商舖及餐飲食肆兌換總值1,000港元的現金券。

二維碼支付趨普及　體驗無縫付款

疫情帶來的另一消費轉變，就是流動支付的應用增加，以保持社交距離。上述調查指出，超過一半受訪消費者明確表示傾向使用數碼支付程式。其中，約三分之二受訪者曾經使用二維碼付款。另外，58%尚未使用過二維碼付款的受訪者表示有計劃使用，反映了二維碼付款在香港日常付款模式中將會越見普及。

livi的手機應用程式亦結合這股金融科技發展趨勢，當客戶將yuu帳戶與livi帳戶綁定後，到yuu的零售及餐飲合作夥伴消費時，便可透過livi手機應用程式出示yuu ID，掃瞄後客戶即可切換到livi二維碼付款，同時賺取yuu積分，為客戶提供無縫付款體驗。

安全放在首位  存款受保障

虛擬銀行為消費者提供便利的同時，安全性亦備受關注。livi擁有全面的安全及風險管理標準，確保系統在設計及營運上均符合業界水平，銀行並設有多重安全設定，包括全天候24小時運作的資訊安全監控中心，監察網絡安全。livi建構全新的科技系統，為客戶設計高效、可靠和安全的體驗，同時採用應用程式加密、生物認證及向客戶發送即時付款通知，務求保障客戶資料及存款安全。

此外，livi是香港持牌銀行，客戶合資格存款受存款保障計劃所保障，每位客戶的受保障金額最高為港幣50萬元。

緊貼市民生活　提及更多優惠

livi善用二維碼功能，為其支付服務提高吸引力。livi手機應用程式的「Shake Shake」功能，讓客戶使用livi銀聯二維碼付款時，輕輕搖動手機即可獲取獎賞，每次消費可獲最少10%、最高100港元獎賞。而使用livi銀聯二維碼購物的客戶，於下個月即自動獲得3%儲蓄年利率，最高存款額為50,000港元。

livi市務與業務拓展及創新總監陳敏思表示，調查顯示整體而言，消費者在疫情下大幅減少開支，亦變得更精打細算，相信即使疫情過去，這種新的精明消費模式亦會延續。「隨着精明的數碼消費者對方便快捷、實時和具透明度的理財方法需求提高，livi未來亦會堅持這個策略，緊貼市民日常所需，冀能為市民生活增添價值。」

（資料由客户提供）

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