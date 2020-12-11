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【英國疫情】倫敦等多地將為所有中學生作檢測 防疫情再蔓延

環球社會熱點 14:22 2020/12/11

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英國新冠肺炎疫情未見紓緩，新冠肺炎確診數字不斷上升，並以倫敦疫情最為嚴峻。英國政府計劃為倫敦及個別鄰近地區的所有中學生強制進行新冠肺炎檢測，以抑制持續蔓延的新冠疫情。

根據英國公共衛生部門（PHE）於本周四公布的數據顯示，倫敦平均每1萬人中，就有191.8人患上新冠肺炎，確診比例較其他設更嚴格防疫措施的地區，例如西米德蘭茲（West Midlands）等為高。

倫敦確診飆升 專家建議2日内列最高警示 【下一頁】

公共衛生部門續指，在早前實行的三級防疫措施之下，部分採取第三級最嚴厲防疫措施的中部及東北部地區，當地新冠肺炎確診數字明顯回落，整體來說英國疫情開始受控。

但位屬第二級別的首都倫敦，所適用的防疫措施較第三級為寬鬆，其新冠肺炎確診數字亦持續飆升，當地短期將面對更為嚴厲的防疫措施。

英國衞生大臣夏國賢（Matt Hancock）於記者會上，對多個城市包括倫敦的新冠肺炎疫情失控表示憂慮。

夏國賢決定即時採取措施，為7個疫情最嚴重的地區包括首都倫敦、埃塞克斯郡（Essex） 及肯特郡（Kent）個別地區的中學生進行新冠肺炎檢測。

英國至今已錄得逾6.2萬人因患上新冠肺炎而死亡，屬歐洲地區當中死亡率最高。英國本周四發布的官方經濟數據亦顯示，因對抗新冠肺炎關閉酒吧及食肆等隔離措施，打擊當地經濟復甦的進度。

英歐倘周日前談不成 年底勢必硬脫歐 【下一頁】

有部分執政保守黨員認為，早前分級防疫制度需要進一步改善，認為會窒礙恢復經濟。而英國首相約翰遜（Boris Johnson） 亦承諾將於下周三（16日）進行檢討，估計可以放寬個別地區的社交限制。

責任編輯：郭麗明

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