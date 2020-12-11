【英國疫情】倫敦將為中學生檢測 防疫情再蔓延

英國的新冠肺炎疫情稍見紓緩，新冠肺炎確診數字由高位回落，但倫敦的疫情仍然嚴峻，並有惡化迹象。英國政府計劃，為倫敦及個別鄰近地區的中學生進行全面新冠病毒檢測，以抑制持續蔓延的新冠疫情。雖然有關檢測並非強制，但當局呼籲中學生積極參與。

英國公共衛生部門（PHE）周四公布的數據顯示，倫敦平均每1萬人中，就有191.8人患上新冠肺炎，確診比例較其他設更嚴格防疫措施的地區，例如西米德蘭茲（West Midlands）等為高。

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公共衛生部門續指，在早前實行的三級防疫措施之下，部分採取第三級最嚴厲防疫措施的中部及東北部地區，當地新冠肺炎確診數字明顯回落，整體來說英國疫情開始受控。

但位屬第二級別的首都倫敦，所適用的防疫措施較第三級為寬鬆，其新冠肺炎確診數字亦持續飆升，當地短期將面對更為嚴厲的防疫措施。

英國衞生大臣夏國賢（Matt Hancock）於記者會上，對多個城市包括倫敦的新冠肺炎疫情失控表示憂慮。

夏國賢決定即時採取措施，為7個疫情最嚴重的地區，包括首都倫敦、埃塞克斯郡（Essex） 及肯特郡（Kent）個別地區的中學生，進行全面新冠病毒檢測。

英國至今已錄得逾6.2萬人因患上新冠肺炎而死亡，屬歐洲地區當中死亡率最高。英國本周四發布的官方經濟數據亦顯示，因對抗新冠肺炎關閉酒吧及食肆等隔離措施，打擊當地經濟復甦的進度。

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有部分執政保守黨員認為，早前分級防疫制度需要進一步改善，認為會窒礙恢復經濟。而英國首相約翰遜（Boris Johnson） 亦承諾將於下周三（16日）進行檢討，估計可以放寬個別地區的社交限制。

責任編輯：郭麗明