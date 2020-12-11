【智能手錶】紅米手錶改名發表　推出國際版Mi Watch Lite

▲ 小米日前在小米官網的國際版，出現同款智能手錶Mi Watch Lite。

小米雖然上月剛於中國市場發表紅米手錶，不過繼承小米產品一貫作風，日前在小米官網的國際版，就出現同款智能手錶Mi Watch Lite。其外形設計和規格配置都跟紅米手錶一樣，相信在不久的將來就會正式對外發表。

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與紅米手錶一樣，Mi Watch Lite採用方形錶身，右側有一枚按鈕，錶身連TPU物料錶帶的重量為35g，備有黑、深藍和象牙色磨砂質感錶身可供選擇，更可隨意搭配粉紅、黑色、深藍、橄欖和象牙色錶帶。此外，Mi Watch Lite配備2.5D玻璃1.4吋TFT觸控螢幕，提供超過20款錶面選擇。

▲ 與紅米手錶一樣，Mi Watch Lite 採用方形錶身。（網上資料圖片）

手錶功能方面，Mi Watch Lite 擁有5ATM防水功能，心率、睡眠追蹤和久坐監測功能，亦有提供呼吸減壓訓練等。此外，手錶設有11種運動模式，包括戶外跑步、室內跑步、戶外單車、室內單車，散步或游泳等。手錶內置230mAh電池，只要2小時即可充滿，單次充電可連續使用 9 天，或在GPS運動模式下使用 10個小時。

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不過，小米暫時未有透露 Mi Watch Lite的上市安排和定價，看來仍然有待日後揭曉。

責任編輯：施雯雯